Sensacyjny transfer Szczęsnego w toku. Dyrektor Juventusu aż wrócił z USA

Ciągle nie wiadomo, w jakim klubie zagra Wojciech Szczęsny. Jego umowa z Juventusem obowiązuje do czerwca 2025 r., a Polak jest jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy. W obliczu problemów finansowych związanych z brakiem gry w europejskich pucharów, odejście Szczęsnego byłoby na rękę turyńskiej ekipie.

Dyrektor sportowy Juventusu osobiście pilnuje transferu Wojciecha Szczęsnego

Chociaż władze Juventusu już jakiś czas temu podkreślały, że Szczęsny jest na sprzedaż, to ciągle nie pojawił się klub, który widziałby bramkarza u siebie. To się jednak zmieniło. Zdaniem włoskiego dziennika "La Repubblica" Bayern Monachium ma przygotować ofertę dla Wojciecha Szczęsnego.

W obliczu prawdopodobnego odejścia Yanna Sommera do Interu oraz przedłużającej się rekonwalescencji Manuela Neuera Szczęsny miałby szansę od razu wskoczyć do pierwszego składu Bawarczyków. "La Repubblica" zaznacza, że dyrektor sportowy Cristiano Giuntoli, wrócił wcześniej ze Stanów Zjednoczonych do Turynu, żeby osobiście dowiedzieć się, czy Bayern złożył ofertę oraz czy jest ona satysfakcjonująca dla Juventusu.

Szczęsny nie jest pierwszym polskim bramkarzem, który w ostatnim czasie łączony był z transferem do Bayernu. Portal Meczyki.pl poinformował, że mistrzowie Niemiec obserwują sytuację Kamila Grabary, który tego lata najpewniej opuści FC Kopenhagę.

Bayern Monachium zainteresowany jest też bramkarzem z Premier League

Z kolei Fabrizio Romano poinformował, że Bayern przygląda się Davidowi Rayi z Brentford. Bawarczycy są zainteresowani sprowadzeniem Hiszpana, ale może ich odstraszyć kwota 40 milionów funtów, którą życzy sobie klub z Premier League za swojego zawodnika.

Plusem transferu Rayi jest jego wiek. Bramkarz ma dopiero 27 lat i wiele lat gry przed sobą. Z kolei Juventus za 33-letniego Szczęsnego ma sobie liczyć nawet 15 mln euro. Aktualnie reprezentant Polski przebywa z drużyną Massimiliano Allegriego w Stanach Zjednoczonych, gdzie Juventus przygotowuje się do nowego sezonu.