Polak świetnie wpasował się w nową drużynę. Trener dla niego zmieni ustawienie?

"Sprawdzone ustawienie 3-5-2 Werderu Brema może zostać rozszerzone o jednego napastnika" - informuje "Kicker" już w leadzie jednego z tekstów o drużynie Ole Wernera. Wszystko to przez znakomitą formę, jaką w sparingach Werderu zaprezentował Dawid Kownacki.

26-letni napastnik, który trafił do drużyny kilka tygodni temu z Fortuny Duesseldorf, zdobył cztery bramki w trzech meczach kontrolnych. Kownacki strzelił po golu w meczach z Drochtersen/Assel (2:1) i VfB Oldeburg (3:1) i dwa w spotkaniu z Tuluzą (5:2).

Kiedy Polak wiązał się z Werderem, niemieckie media informowały, że w drużynie Wernera zastąpi albo Niclasa Fuellkruga, albo Marvina Duckscha. Napastnicy Werderu pokazali się z bardzo dobrej strony w poprzednim sezonie i niemal pewne wydawało się, że opuszczą klub tego lata.

Werder zachwycony Kownackim

Ale satysfakcjonujące oferty nie nadeszły, przez co ich odejście stanęło pod dużym znakiem zapytania. To najpierw zrodziło pytania o przyszłość Kownackiego, któremu wieszczono ciężką walkę o miejsce w podstawowym składzie. Polak jednak zachwycił w sparingach i teraz możliwe jest, że nie będzie on zmiennikiem Fuellkruga i Duckscha, tylko ich partnerem w ataku.

Jak poinformował "Kicker", dzięki większej liczbie opcji w ataku Werner może zmienić ustawienie drużyny z 3-5-2 na 3-4-3. - Najpierw muszę spróbować wszystkich możliwych kombinacji. Na końcu zdecyduję, czy zagramy dwójką, czy trójką napastników. Muszę też przemyśleć role dla poszczególnych graczy - mówił trener Werderu, cytowany przez "Kickera".

W gazecie czytamy też: "Według trenera ustawienie z trójką napastników: Fuellkrugiem, Duckschem i Kownackim, który świetnie wpasował się do drużyny, jest bardzo prawdopodobne". - Powiem tylko, że wszyscy są świetnymi zawodnikami i jest to jedna z opcji - skomentował Werner.

W poprzednim sezonie Kownacki błyszczał w Fortunie Duesseldorf. Polak zagrał w 35 meczach, strzelił 16 goli i miał 10 asyst. Do Werderu trafił na zasadzie wolnego transferu.