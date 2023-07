Reprezentant Polski zdecydował. Chce zamienić Anglię na Niemcy. Ale jest problem

Michał Karbownik ma za sobą udany sezon w Fortunie Duesseldorf, dla której rozegrał 28 spotkań, strzelając w nich gola i notując siedem asyst. Po zakończonych rozgrywkach Polak wrócił do Brighton, z którego został wypożyczony do Fortuny. Kontrakt Karbownika z angielskim klubem obowiązuje do końca czerwca 2024 roku i to ostatni moment na sprzedaż zawodnika i odzyskanie części kwoty, którą w 2020 roku zapłacili Legii Warszawa (5,5 mln euro).

Jednym z klubów, który wykazuje największe zainteresowanie Michałem Karbownikiem jest Schalke 04. Drużyna Marcina Kamińskiego spadła z Bundesligi w poprzednim sezonie i teraz chce się wzmocnić, żeby walczyć o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Niemczech. Schalke miało już nawet złożyć ofertę w wysokości dwóch milionów euro za Karbownika, ale została ona odrzucona przez Brighton.

Michał Karbownik jest zdecydowany na przejście do Schalke 04

Wszystko jednak wskazuje na to, że toczą się rozmowy między klubami w sprawie przenosin Polaka do Gelsenkirchen. Można tak przypuszczać po kolejnych doniesieniach profilu SchalkeInside na Twitterze, który poinformował, że Michał Karbownik zdecydował się przejść do tego właśnie klubu.

Teraz pozostaje pytanie, czy Schalke będzie w stanie wystosować wyższą ofertę, która zadowoli Brighton i pozwoli na sprowadzenie Karbownika. Można się domyślać, że Anglików zadowoliłaby kwota bliższa tej, która zapłacili za piłkarza przed trzema laty.

Chociaż wydaje się, że Karbownik jest najbliżej odejścia do Schalke, to w ostatnim czasie miał być obserwowany także przez inne niemieckie kluby. Portal Meczyki.pl poinformował, że reprezentanta Polski u siebie widziałyby też HSV i Hertha Berlin, które również występują w 2. Bundeslidze.