Wielki klub interesuje się Polakiem. Ma zostać następcą legendy

Kamil Grabara ma za sobą kolejny udany sezon w barwach FC Kopenhagi, ponieważ udało mu się zdobyć zarówno mistrzostwo Danii, jak i krajowy puchar. Wiele jednak wskazuje na to, że zdecyduje się zmienić klub i zanotować awans sportowy. - Widzę taki scenariusz, że opuszcza klub. Jednocześnie wydaje mi się, że będzie przy tym jednym z nielicznych, którzy mogą odejść - uważa Stig Tofting z duńskiego oddziału Viaplay. - Za chwilę będzie bohaterem transferu do topowej ligi - dodaje Mateusz Borek. Kto interesuje się Grabarą?

Wielki klub interesuje się Grabarą. Ma zostać następcą legendy

Portal meczyki.pl informuje, że Grabara może trafić do Bayernu Monachium w trakcie letniego okna transferowego. Mistrzowie Niemiec szukają bramkarza, który w przyszłości zastąpi Manuela Neuera. Wiele wskazuje na to, że z Bayernu odejdzie zarówno Yann Sommer, jak i Alexander Nuebel. Szwajcar ma trafić do Interu Mediolan, natomiast o Niemca walczy Vfb Stuttgart. Warto dodać, że Grabara nie jest jedynym kandydatem rozważanym przez Bayern. W grze jest też Giorgi Mamardaszwili z Valencii i Yassine Bounou z Sevilli.

Plotki o transferze Grabary do Bayernu Monachium pojawiały się już na początku tego roku. Wtedy klub z Bawarii musiał zareagować na kontuzję Neuera, ale ostatecznie ściągnął Sommera z Borussii M'gladbach. - W futbolu zawsze krążą plotki. Ale jeśli wokół Ciebie jest cicho, to zwykle oznacza, że nie robisz nic spektakularnego. Tu najważniejsze jest to, żeby zarówno Kopenhaga, jak i ja byli zadowoleni z ewentualnej oferty. Nie chcę być tym, który naciska na zmianę, bo tego akurat teraz chcę. Nie będę jak dzieciak w sklepie ze słodyczami krzyczący na mamę - komentował Grabara w rozmowie z portalem Bold.dk.

"Meczyki" dodają, że Kopenhaga chce zatrzymać Grabarę do końca eliminacji Ligi Mistrzów. Klub jest już zabezpieczony na przyszłość, bo sprowadził Theo Sandera z Aalborga. Wcześniej Polak był przymierzany do takich klubów, jak Burnley, Fiorentina czy Inter Mediolan. Kopenhaga z kolei wycenia go na około 15 mln euro.

To by oznaczało, że Grabara byłby najdrożej sprzedanym zawodnikiem w historii klubu. Obecnie ten "tytuł" dzierży Victor Kristiansen, który trafiał do Leicester City za 14 mln euro. Z transferowego punktu widzenia trzeba też odnotować, że Liverpool ma zapewnione 20 proc. z kwoty kolejnej transakcji z udziałem Grabary.

Grabara zagrał 32 mecze w poprzednim sezonie we wszystkich rozgrywkach, w których zanotował 12 czystych kont. Kopenhaga rywalizowała w fazie grupowej Ligi Mistrzów, ale zajęła ostatnie miejsce w grupie z Manchesterem City, Borussią Dortmund i Sevillą. Umowa Grabary z mistrzami Danii wygasa w czerwcu 2026 roku.