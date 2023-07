Bayern ma następcę Salihamidzicia. "Jesteśmy przekonani, że to właściwa osoba"

Bayern Monachium ma nowego dyrektora sportowego. Został nim Christopher Freund, który przez blisko dwie dekady pracował w Red Bullu Salzburg. To właśnie on sprowadzał do Austrii takich zawodników, jak Erling Haaland, Sadio Mane czy Dominik Szoboszlai. - Jesteśmy przekonani, że jest to właściwa osoba do dalszego wzmacniania zespołu - uważa Jan-Christian Dressen, CEO Bayernu.

