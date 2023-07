Ckliwe pożegnanie Piątka z klubem i kibicami. Poruszające. "Niestety"

W styczniu 2020 roku Krzysztof Piątek przeniósł się z Milanu do Herthy Berlin. Jego transfer do Bundesligi okazał się wielkim niewypałem i zawodnik był wypożyczany najpierw do Fiorentiny, a następnie do Salernitany. W zeszłym sezonie w ekipie z południa Włoch ponownie rozczarował i strzelił tylko cztery gole.

Krzysztof Piątek pożegnał się z Herthą Berlin

Salernitana nie zamierzała go wykupywać. W Hercie również nie miał już czego szukać i w związku z tym od pewnego czasu rozglądał się za nowym klubem. Ostatecznie przeniósł się do tureckiego Basaksehiru, z którym podpisał trzyletni kontrakt. "Witamy Krzysztofa Piątka w naszej rodzinie i życzymy sukcesów w naszej pomarańczowo-granatowej koszulce" - czytamy w mediach społecznościowych klubu. Niedługo po ogłoszeniu transferu Polak pożegnał się z Herthą w mediach społecznościowych.

"Chcę podziękować wszystkim w Hercie za wsparcie w ostatnich latach! Dziękuję klubowi, całemu personelowi i zawodnikom, dzięki którym czułem się mile widziany już od chwili przybycia. Moja żona i ja zawsze czuliśmy się tu w Berlinie jak w domu. Niestety nie udało nam się dobrze zakończyć tego projektu, ale jednego jestem pewien: Przyszłość należy do Berlina. Życzę wam wszystkiego najlepszego i ciśnijcie dalej! Mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy się z powrotem w Bundeslidze. Dziś zaczyna się nowe wyzwanie, któremu stawię czoła" - napisał napastnik.

Basaksehir w minionym sezonie zajął piąte miejsce w tabeli tureckiej Superligi. W związku z tym zabraknie go w europejskich pucharach. W nowym klubie Piątek zagra z innym Polakiem Patrykiem Szyszem, który ostatnio leczy kontuzję kolana.