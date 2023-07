Mocny głos z Niemiec ws. Kownackiego. "To jest krzywdzące"

W Bundeslidze przez ostatnie lata królował Robert Lewandowski, a teraz spróbuje zrobić to Dawid Kownacki. Nowy napastnik Werderu Brema musi jednak mierzyć się z porównaniami do kapitana reprezentacji Polski i stanowczo się od nich odcina. - Nie powinien być stawiany w tym rzędzie, co Lewandowski - mówi WP SportoweFakty niemiecki dziennikarz Daniel Cottaeus.

3 https://twitter.com/werderbremen/status/1660616596438626306/photo/1 Otwórz galerię Na Gazeta.pl