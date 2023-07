Nie ma zmiłuj w Bayernie. Niemcy ujawniają, co robi Hoeness

Uli Hoeness w barwach Bayernu Monachium zagrał ponad 200 spotkań i zdobył z nim trzy mistrzostwa Niemiec. Grał również w kadrze, która sięgnęła po mistrzostwo świata w 1974 roku. Od razu po zakończeniu kariery w 1979 roku stał się działaczem Bayernu.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Hoeness sprawdza jakość produktów sprzedawanych przez Bayern

Niemiec był jednym z dyrektorów klubu przez 30 lat, aż w 2009 roku został jego prezesem i cieszył się ogromnym zaufaniem kibiców. Było ono na tyle duże, że choć w 2014 roku zrezygnował z tej pozycji - z powodu trafienia do więzienia za oszustwa podatkowe - to w 2016 roku zdobył aż 97,1 procent głosów i ponownie został wybrany na to stanowisko. Obecnie jest już tylko członkiem zarządu i honorowym prezesem.

Ronaldo zagrał w Europie. Poczarował, jak za najlepszych laty. Al-Nassr poległo [WIDEO]

Hoeness w Niemczech jest znany ze swojego ciętego języka i doczekał się nawet przezwiska "Abteilung Attacke" (Oddział Atak). Niedawno ostro krytykował Olivera Kahna - byłego dyrektora generalnego Bayernu. Teraz "Sport Bild" podaje, że honorowy prezes klubu... osobiście sprawdza jakość sprzedawanych kibicom produktów.

"Hoeness regularnie robi zakupy w fanshopie Bayernu. Zakupione rzeczy testuje osobiście lub w kręgu rodziny" - pisze niemiecka gazeta i dodaje - "Są to przedmioty codziennego użytku jak szczoteczki do zębów oraz zabawki. Hoeness chce wiedzieć, czy te rzeczy odpowiadają jakością marce Bayernu, czy są to chińskie śmieci".

Wśród testowanych przez honorowego prezydenta klubu produktów, którymi się zawiódł, miała być m.in. pościel. Narzekał na to, że materiał zbyt szybko się mechacił.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Brzęczek punktuje Raków Częstochowa. Wskazał największy problem. "Słabo"

Uli Hoeness obecnie zajmuje się m.in. doradzaniem Bayernowi w transferach. Znajduje się w komitecie, którego głównym celem jest obecnie ściągnięcie do Bayernu Harry'ego Kane'a.