Bayern oszalał ws. "następcy Lewandowskiego". Niezrozumiały ruch

Bayern Monachium ma za sobą rozczarowujący sezon. Choć zdobył mistrzostwo kraju, to odpadł już w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów i Pucharu Niemiec. Eksperci wskazywali, że głównym powodem porażek był brak bramkostrzelnego piłkarza pokroju Roberta Lewandowskiego. Polaka na boisku miał zastąpić Sadio Mane, ale nie podołał wyzwaniu - zdobył zaledwie 12 bramek. Nic więc dziwnego, że jego przyszłość stanęła pod znakiem zapytania, a Bawarczycy już ustalili nowy cel transferowy na letnie okno - sprowadzenie nominalnego napastnika. Ich wybór padł na Harry'ego Kane'a. By go pozyskać, klub najprawdopodobniej poświęci właśnie Mane.

Bayern "postawił krzyżyk" na Mane. Podbił cenę transferu. Tuchel zatwierdził

Już kilka dni temu "Sky Sport" donosiło, że miniony sezon może być pierwszym i ostatnim dla Senegalczyka w barwach Bayernu. Władze klubu miały już nawet poinformować piłkarza, że nie zamierzają z nim współpracować w nadchodzących rozgrywkach.

Teraz nowe informacje w sprawie przekazał Florian Plettenberg. Dziennikarz ujawnił, że wielkim zwolennikiem sprzedaży Mane jest sam Thomas Tuchel. Szkoleniowiec nie uwzględnił go w planach na kolejny sezon i liczy, że jeszcze przed startem rozgrywek Bayern rozwiąże sprawę.

Co więcej, wydaje się, że życzenie trenera może już niedługo zostać spełnione. Bawarczycy dość poważnie podeszli do sprzedaży Senegalczyka. Wcześniej żądali za niego około 20 mln euro, co było kwotą zdecydowanie mniejszą od tej, jaką sami zapłacili za piłkarza Liverpoolowi (32 mln euro). Dziennikarz ujawnił, że teraz podbili cenę i chcą odzyskać zainwestowane pieniądze, a nawet zarobić na tym transferze.

Obecnie oczekują 32 mln euro plus ewentualne bonusy. Jest to dość zaskakujący ruch, skoro chcą pozbyć się Mane jak najszybciej. Minęły czasy, gdy ofensywnego zawodnika chciał mieć u siebie każdy z gigantów europejskiego futbolu. Obecnie nikt raczej takich pieniędzy za niego nie zapłaci. Na pewno nie na Starym Kontynencie.

Pozyskane w ten sposób środki mogłyby pomóc w sprowadzeniu Kane'a. Tottenham życzy sobie około 100 mln euro. Jak na razie Bayern złożył dwie oferty - najwyższą na 80 mln euro - ale nie usatysfakcjonowały one Anglików.

Mane może trafić na Bliski Wschód. Piłkarz jednak chce postawić na swoim

Potencjalnym kierunkiem transferu Mane jest Arabia Saudyjska. Jak donosi Plettenberg, agenci Mane są w kontakcie z tamtejszymi klubami. W ich gronie wymienia się m.in. Al-Ahli, Al-Nassr i Ettifaq FC. Sam piłkarz nie zamierza jednak opuszczać Allianz Areny. Już w trakcie minionego sezonu zadeklarował, że chce pozostać w Monachium i udowodnić swoją wartość. Jak informuje Plettenberg, mimo niechęci ze strony władz klubu i Tuchela, nie zmienił zdania. O tym, gdzie ostatecznie zagra Mane, przekonamy się w kolejnych tygodniach.