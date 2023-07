Klubowy kolega Piątka zatrzymany przez policję. "Ranił w trudny do określenia sposób"

Po nieudanej przygodzie w Salernitanie Krzysztof Piątek wrócił z wypożyczenia do Herthy Berlin, z którą ma ważny kontrakt do końca czerwca 2025 roku. Nic nie wskazuje na to, żeby napastnik otrzymał szansę odbudowania się w klubie ze stolicy Niemiec. W ostatnich dniach pojawiły się zaskakujące informacje na temat kraju, do którego mógłby trafić Piątek.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Ciężko coś powiedzieć, bo to jest niewiarygodne

Zaczęło się. Nawołują do bojkotu meczu Polski. "Stadion powinien świecić pustkami"

Portal Meczyki.pl poinformował, że reprezentantem Polski zainteresowane jest saudyjskie Al Khaleej. Drużyna z miasta Sajhat z pewnością nie jest potęgą w Saudi Pro League, w której ledwo utrzymała się w poprzednim sezonie. Mimo tego na pewno w Arabii Saudyjskiej mógłby liczyć na porównywalną, albo i lepszą pensję, niż w niemieckim klubie, w którym zarabia około 3,5 miliona euro rocznie.

Kolega klubowy Krzysztofa Piątka został zatrzymany przez policję. "Ranił w trudny do określenia sposób"

Zanim sytuacja Piątka zostanie rozwiązana, zawodnika czekają przygotowania do kolejnego sezonu z Herthą. Berliński zespół znajduje się obecnie na obozie treningowym w austriackim Zell am See. Wydaje się, że w takiej sytuacji nic złego nie powinno się stać, ale życie potrafi zaskakiwać.

"Bild" poinformował, że przynajmniej jeden z zawodników Herthy w sobotni wieczór udał się lokalnego baru. Według gazety jest to bramkarz Marius Gersbeck, który podczas letniego okienka transferowego wrócił do Herthy po czterech latach. Według doniesień zawodnik w niedzielę nad ranem wdał się w ostrą dyskusję z jednym z klientów.

- Kłótnia przerodziła się w szarpaninę, w której 28-latek ranił 22-latka w trudny do określenia sposób - powiedział rzecznik lokalnej policji cytowany przez "Bilda". - Świadkowie powiadomili służby ratunkowe. Po wstępnej diagnozie 22-latek został przewieziony do szpitala - dodano.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Messi pławi się w luksusie. Jego apartament w Miami kosztował fortunę. Ośmiocyfrowa kwota

Z informacji gazety wynika, że młodszy z mężczyzn został poważnie raniony w głowę i jest w stanie, który uniemożliwia przesłuchanie. Z tego powodu Gersbeck został rano zatrzymany przez policję, a po południu został zwolniony z aresztu i wrócił do hotelu, w którym zatrzymał się zespół Herthy.

- Możemy potwierdzić, że policja prowadzi dochodzenie w sprawie jednego z naszych zawodników, ale prosimy o zrozumienie, że ze względu na trwające postępowanie nie możemy podać żadnych szczegółowych informacji - powiedziała rzeczniczka klubu w komentarzu dla gazety.