Antyranking z udziałem Lewandowskiego. Jest liderem, ale nie ma się czym chwalić

Robert Lewandowski zapisał się na kartach historii Bundesligi, w której grał w latach 2010-2022. Wywalczył aż dziesięć mistrzostw Niemiec, z czego osiem z Bayernem Monachium. Zdobył aż 312 bramek, co uplasowało go na drugiej lokacie w klasyfikacji wszech czasów. Więcej goli strzelił jedynie legendarny Gerd Mueller (365). Dodatkowo Polak aż siedem razy wywalczył koronę króla strzelców w niemieckiej lidze, co jest absolutnym rekordem. Okazuje się jednak, że nie tylko w tych rankingach 34-latek przewodzi stawce.

Robert Lewandowski liderem niechlubnego rankingu. To nie wpłynęło na jego dominację

Jak wyliczyli dziennikarze portalu fussballeck.com, Lewandowski jest też liderem niechlubnej listy Bundesligi. Mowa o liczbie nieuznanych bramek. Do zestawienia brano pod uwagę akcje od 1993 roku, a kapitanowi Biało-Czerwonych odnotowano aż 25 zmarnowanych goli. Bramki nie były uznawane albo z powodu spalonego, albo po decyzji VAR.

Na drugim miejscu w tym zestawieniu znajduje się Pierre-Emerick Aubameyang. Gabończykowi nie uznano 17 trafień. Z kolei prowizoryczne podium zamykają Marco Reus oraz były piłkarz m.in. VfB Stuttgart, Vedad Ibisević - 14 bramek.

TOP 3 zawodników z największą liczbą anulowanych bramek w Bundeslidze od 1993 roku:

Robert Lewandowski - 25 Pierre-Emerick Aubameyang - 17 Marco Reus, Vedad Ibisević - 14.

Mimo że Lewandowski jest zawodnikiem, którego gole najczęściej anulowano w niemieckiej lidze, to nie jest liderem zestawienia największej liczby spalonych. Za szybko na pozycję strzelecką najczęściej wybiegał Ailton. Były piłkarzy m.in. Werderu Brema zanotował aż 555 spalonych. Jest też rekordzistą pod względem liczby spalonych w jednym sezonie Bundesligi- aż 112 (2001/02).

Lewandowski korzysta z uroków wakacji

Mimo niechlubnych statystyk Lewandowski i tak zapisał się na kartach historii jako jeden z najlepszych piłkarzy w Niemczech. Latem 2022 roku zmienił otoczenie i przeniósł się do FC Barcelony, gdzie z miejsca stał się jej liderem. Zdobył aż 23 bramki w La Liga, dzięki czemu wywalczył kolejną w karierze koronę króla strzelców. Co więcej, pomógł drużynie wygrać mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii.

Obecnie Polak przebywa na wakacjach, gdzie oddaje się nowej pasji - surfingowi. Zamieścił nawet na InstaStory krótkie nagranie, na którym zaprezentował kibicom umiejętności. Trzeba przyznać, że opanował je niemal do perfekcji, co robi spektakularne wrażenie. Jednak już za kilka dni napastnik wróci do treningów z klubem. Barcelona rozpocznie zmagania ligowe dopiero w sierpniu, ale wcześniej rozegra kilka sparingów.