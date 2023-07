Media: Przełom ws. następcy Lewandowskiego. Bayern dopiął swego

Miniony sezon był rozczarowujący dla Bayernu Monachium. Choć wywalczył mistrzostwo Niemiec, to zawiódł w Lidze Mistrzów i odpadł już w ćwierćfinale. Eksperci wskazywali, że głównym źródłem niepowodzeń był brak nominalnego napastnika. Wcześniej tę rolę pełnił Robert Lewandowski, który zdobywał około 50 bramek na sezon. Zastąpić go miał Sadio Mane, ale Senegalczyk nie poradził sobie z wyzwaniem - strzelił zaledwie 12 goli. Nic dziwnego, że głównym celem transferowym Bayernu jest pozyskanie bramkostrzelnego piłkarza, takiego jak Harry Kane.

Bayern Monachium doszedł do porozumienia z Harrym Kanem. Gotowa oferta

Bawarczycy są gotowi rozbić bank, by tylko sprowadzić Anglika do Monachium. Ten w poprzednim sezonie strzelił aż 32 gole i mógłby godnie zastąpić Lewandowskiego w drużynie. Media donosiły, że Bayern złożył już nawet dwie oferty Tottenhamowi, ale jak na razie żadna nie została zaakceptowana.

Mimo wszystko w sprawie doszło do przełomu, o czym poinformował Florian Plettenberg. Jak doniósł dziennikarz niemieckiego "Sky Sport", Bayern doszedł już do porozumienia z samym Kanem i ustalił warunki potencjalnego kontraktu. Na jego mocy Anglik miałby zarabiać 12 mln euro rocznie. To o wiele mniej niż inkasował m.in. Lewandowski - około 20 mln euro.

Tottenham sprzeciwia się transferowi

O tym, czy ostatecznie Kane przeniesie się na Allianz Arenę, zadecyduje sam Tottenham. Ostatnia propozycja Bayernu, opiewająca na 80 mln euro plus bonusy, nie usatysfakcjonowała londyńczyków. Ci oczekują około 100 mln. W innym przypadku zatrzymają piłkarza - uwzględnili go w planach na kolejny sezon.

- Harry jest już historią tego sportu i chcę, żeby nadal był zaangażowany w życie Tottenhamu. W najbliższym czasie porozmawiam z nim i przekaże mu moją wizję dotyczącą klubu i tego, jak może odnieść sukces. Chcę zaproponować Harry'emu dalszą współpracę - powiedział ostatnio Ange Postecoglou, trener Tottenhamu.

Sam Kane zamierza jednak odejść, o czym doniósł Plettenberg. "Piłkarz dał do zrozumienia w stu procentach, że chce dołączyć tylko do Bayernu! Nie rozważa przeprowadzki do innego klubu za granicą. Jest przekonany, że może wygrać Ligę Mistrzów z Bayernem i Thomasem Tuchelem" - czytamy.

O tym, dokąd ostatecznie trafi Kane, przekonamy się w najbliższych dniach. Bayern nie ustaje jednak w działaniach i już szuka oszczędności. Mówi się, że jest gotowy sprzedać Sadio Mane, by tylko pozyskać brakujące pieniądze, które ostatecznie przekonają Tottenham do sprzedaży napastnika.