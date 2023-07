Sadio Mane na wylocie z Bayernu Monachium. Mistrz Niemiec ma już następcę

Sadio Mane miał zastąpić Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium, ale nie wszystko poszło zgodnie z planem. Choć początek miał całkiem niezły, to przed mundialem doznał poważnej kontuzji. Po czteromiesięcznej przerwie od gry jego wyniki nie były już tak imponujące. Na dodatek podpadł władzom klubu, wdając się w bójkę z Leroyem Sane. Nic więc dziwnego, że jego przyszłość stanęła pod znakiem zapytania.

Bayern mówi "dość". Chce sprzedać Sadio Mane. Przekazał decyzję piłkarzowi

Już w środę 12 lipca niemieckie "Sky Sport" doniosło, że miniony sezon może być pierwszym i ostatnim dla Mane w barwach Bayernu. Bawarczycy mieli rozważać jego sprzedaż i ustalili nawet cenę wywoławczą - 20 mln euro.

Teraz nowe informacje w sprawie przekazał Georg Holzner z "Kickera". Dziennikarz ujawnił, że Bawarczycy podjęli już ostateczną decyzję w sprawie Senegalczyka - chcą rozstać się z nim w letnim oknie transferowym. Poinformowali już nawet piłkarza, że nie zamierzają z nim współpracować w nadchodzącym sezonie. Mimo że jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2025 roku, to najprawdopodobniej będzie musiał szukać nowego pracodawcy. W przypadku pozostania na Allianz Arenie może nie mieć szansy na regularną grę.

Wszystko jednak będzie zależało od Mane. Już pod koniec maja deklarował, że nie zamierza słuchać ofert innych klubów. Planował zostać w Bayernie, by udowodnić swoją wartość. Teraz wydaje się, że Senegalczyk może zmienić zdanie.

Tym bardziej że na transferze bardzo zależy Bayernowi. Klub potrzebuje pieniędzy na ściągnięcie nominalnego napastnika. W gronie kandydatów jest Harry Kane, za którego Tottenham życzy sobie około 100 mln euro. Ostatnio Bawarczycy złożyli ofertę w wysokości 80 mln euro plus bonusy, co jednak nie usatysfakcjonowało londyńczyków. Zdaniem Holznera pieniądze pozyskane z transferu Mane oraz środki zaoszczędzone na jego pensji, mogą pomóc w sprowadzeniu Anglika. To właśnie on miałby zastąpić 31-latka w Monachium.

Sadio Mane kuszony przez szejków

Senegalczyk nie może narzekać na brak zainteresowania. Po piłkarza zgłaszają się kluby z Arabii Saudyjskiej, m.in. Al-Ahli, Al-Nassr i Ettifaq FC. Co ciekawe, w przypadku przyjęcia oferty od ostatniej z drużyn, skrzydłowy miałby możliwość współpracy ze Stevenem Gerrardem, który latem 2022 roku próbował zniechęcić go do odejścia z Liverpoolu.