Brutalna weryfikacja reprezentanta Polski. Chcą się go pozbyć za wszelką cenę

Jacek Góralski zaliczył kompletnie nieudaną przygodę z niemiecką Bundesligą. Reprezentant Polski latem zeszłego roku dołączył do ówczesnego beniaminka VfL Bochum. To, że tam nie zaistniał, to mało powiedziane. Przez cały sezon uzbierał raptem 145 minut gry. Wygląda na to, że kolejnych szans już nie dostanie.

Reprezentant Polski ma odejść za wszelką cenę. Chcą, aby "zniknął z listy płac"

W przebiciu się do pierwszego składu przeszkadzały Góralskiemu kontuzje. Zaraz po transferze defensywny pomocnik narzekał na uraz oka. Potem doszły problemy mięśniowe. W rezultacie na murawie meldował się cztery razy i były to występy symboliczne.

Wygląda na to, że Bochum postawiło już na nim krzyżyk. - VfL planuje sprzedać Jacka Góralskiego. Opłata nie jest wymagana. Byliby zadowoleni, gdyby zniknął z listy płac. Jest wielu graczy na pozycji środkowego pomocnika, a latem przyszedł nowy zawodnik. Jacek nie ma już szans w Bochum - dobitnie przekazał Philipp Rentsch, dziennikarz portalu VfL-magazin oraz magazynu "Ruhr Nachrichten" w rozmowie z portalem tvpsport.pl.

Szokujące wieści ws. Góralskiego. Dostał urlop, by poszukać nowego klubu

Rzeczywiście zespół sprowadził środkowego pomocnika reprezentacji Słowacji Matusa Bero, ściągniętego z holenderskiego Vitesse. Poza nim na tej pozycji może grać także kapitan Bochum Anthony Losilla oraz młody Patrick Osterhage. Zresztą, jak wynika z informacji Rentscha, Góralski zdawał sobie sprawę ze swojego położenia co najmniej od dwóch miesięcy.

- W maju był na dwutygodniowym urlopie, aby poszukać nowego klubu. Ale nic z tego nie wyszło - ujawnił dziennikarz. Choć kontrakt Góralskiego wygaśnie dopiero 30 czerwca 2024 roku, rozstanie z Bundesligą wydaje się niemal pewne. Wciąż nie wiadomo jednak, dokąd wybierze się 30-letni gracz. VfL nie otrzymał jeszcze konkretnej oferty za Góralskiego - dodał.

Jacek Góralski w reprezentacji Polski zadebiutował 14 listopada 2016 r. przeciwko Słowenii. W sumie rozegrał w niej 21 meczów i zdobył jedną bramkę. Zanim trafił do Bochum, bronił barw kazachskiego Kairatu Ałmaty i bułgarskiego Łudogorca Razgrad. Z oboma klubami sięgał po mistrzostwo kraju.