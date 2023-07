Media: Bayern rozbija bank. Wszystko dla następcy Lewandowskiego

Bayern Monachium w ostatnim sezonie musiał sobie radzić bez napastnika klasy Roberta Lewandowskiego i mocno odczuł ten brak. Całkiem skuteczny był Eric Maxim Choupo-Moting, zdobywca 17 goli, ale nie mógł się równać z Polakiem, który tylko w pierwszym sezonie w Monachium nie dobił do granicy 40 bramek. W związku z tym potrzebne jest duże wzmocnienie.

Mistrzowie Niemiec chcieliby sprowadzić Harry'ego Kane'a z Tottenhamu. Według doniesień medialnych jakiś czas temu złożyli za niego ofertę w wysokości 70 milionów euro plus bonusy, która została odrzucona. Na tym jednak nie poprzestaną.

Jak poinformował Florian Plettenberg, dziennikarz niemieckiego Sky Sport, Bayern złożył drugą propozycję, w wysokości 80 mln euro plus bonusy. Sam zawodnik ponoć jest zdecydowany na zmianę klubu.

Wydaje się, że ta suma może być niewystarczająca dla Tottenhamu, który może oczekiwać za swoją gwiazdę znacznie większych pieniędzy. Musi przy tym pamiętać, że umowa napastnika wygasa w czerwcu 2024 roku, przez co jest to ostatnia okazja, aby zarobić na jego sprzedaży duże pieniądze. Inaczej już zimą będzie mógł związać się z nowym pracodawcą.

Zespół z Londynu próbuje także wpłynąć na Kane'a, oferując mu sowitą podwyżkę. Według "The Guardian" po przedłużeniu kontrakt miałby zarabiać nawet 200 tysięcy funtów tygodniowo. Na ten moment wydaje się, że nawet to nie przekona go do zmiany decyzji o odejściu.

Harry Kane jest graczem Tottenhamu od 2011 roku (z przerwą na wypożyczenia). W barwach tego klubu rozegrał 435 meczów, strzelił w nich 280 goli oraz zaliczył 64 asysty. Nie zdobył z nim żadnego trofeum, trzykrotnie został za to królem strzelców Premier League.