Kłopoty Bayernu. Dziennikarz ujawnił złe informacje ws. Neuera

Manuel Neuer, mistrz świata z 2014 roku, to człowiek-instytucja w niemieckiej piłce. Na swoim koncie ma m.in. 10 tytułów mistrzowskich z Bayernem, sześć pucharów kraju oraz dwie zdobyte Ligi Mistrzów. I choć przez lata omijały go skandale, to teraz ma gorszy moment. Wszystko zaczęło się sypać w grudniu 2022 r., gdy złamał nogę podczas jazdy na nartach. A przecież jego umowa, który wygasa latem 2024 roku, surowo zabrania uprawiania sportów ekstremalnych, a więc i nart. Ale to był dopiero początek jego sporu z Bayernem.

REKLAMA

Zobacz wideo Poszło na ostro. Bartman zbeształ kibiców. "Użyjcie mózgu"

Dwa miesiące po tym jak doznał urazu. Bayern rozstał się z dotychczasowym trenerem bramkarzy Tonim Tapaloviciem. Powodem decyzji miał być konflikt 42-latka z trenerem Julianem Nagelsmannem, który niedługo później też stracił pracę. A Tapalović jest przyjacielem Neuera, który pod koniec lutego nie gryzł się w język.

Media: Szokująca oferta dla następcy Lewandowskiego. Chcą rozbić bank

- To był dla mnie cios. Czułem się tak, jakby wyrywano mi serce. To była najbardziej brutalna rzecz, jakiej doświadczyłem w mojej karierze. A doświadczyłem już wiele. Wszyscy bramkarze zalali się łzami. Zostaliśmy rozerwani na strzępy - powiedział na łamach "The Athletic", a następnie otrzymał burę od władz klubowych. Ale wróćmy do piłki.

W miejsce Neuera Bayern zakontraktował Yanna Sommera. I choć reprezentant Szwajcarii się przyzwoicie spisywał, to fani Bayernu liczyli na to, że nowy sezon, który rozpocznie się w sierpniu, rozpocznie Neuer. Wygląda na to, że się jednak przeliczą.

"Powrót Neuera jest opóźniony. Nie dołączy do treningów z zespołem w przyszłym tygodniu, tak jak pierwotnie planowano. Mało tego. Najprawdopodobniej zabraknie go na letnim tournee w Azji pod koniec lipca. W przyszłym tygodniu przejdzie nowe badania, ale mówi się w klubie, że potrzebuje jeszcze czasu, aby wrócić" - twierdzi Florian Plettenberg z niemieckiego Sky.

Transfery Bayernu

Kim Min-jae przeszedł testy medyczne przed transferem do Bayernu. Mistrzowie Niemiec zapłacą Napoli 50 mln euro, bo tyle wynosi klauzula odstępnego - informuje dziennikarz Fabrizio Romano. Obrońca Napoli to trzecie letnie wzmocnienie mistrzów Niemiec. Wcześniej kontrakty podpisali jako wolni agenci Konrad Laimer oraz Raphael Guerreiro.