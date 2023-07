Media: Szokująca oferta dla następcy Lewandowskiego. Chcą rozbić bank

Bayern Monachium ściągnął Sadio Mane latem 2022 roku licząc, że "wejdzie w buty" Roberta Lewandowskiego. Początek miał całkiem niezły, ale przed mundialem doznał poważnej kontuzji, która wyeliminowała go z gry na cztery miesiące. Po powrocie był już cieniem samego siebie. I choć jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2025 roku, to coraz więcej mówi się o transferze.

REKLAMA

Zobacz wideo Znacząca koszulka byłego prezesa Wisły: To manifestacja

Sadio Mane zmieni otoczenie? Arabia Saudyjska kusi. Intratna propozycja

Dziennikarz "Sky Sports" Florian Plettenberg donosił nawet, że Bayern nie jest już zainteresowany współpracą z piłkarzem i umieścił go na szczycie listy zawodników, wytypowanych do opuszczenia zespołu. I niewykluczone, że już niedługo Bawarczycy zrealizują swój plan.

Lech Poznań ogłosił decyzję ws. kluczowego piłkarza

Jak poinformował portal SportsZone, po Senegalczyka zaczynają zgłaszać się kolejne kluby z Arabii Saudyjskiej. Jedną z najbardziej zdeterminowanych drużyn ma być Al-Ahli. Dziennikarze donieśli, że dyrektor generalny klubu spotkał się już nawet z Mane i przedstawił mu lukratywną ofertę. Mowa o trzyletnim kontrakcie, na mocy którego zarobiłby około 25 mln dolarów za sezon gry. "Choć Sadio Mane chciał zostać jeszcze na rok w Bayernie Monachium, to teraz może zmienić decyzję" - czytamy.

Niewykluczone, że jeśli Al-Ahli złoży oficjalną ofertę, to Bayern nie będzie miał oporów, by ją przyjąć. Tym bardziej że pod koniec sezonu Mane nie był już kluczowym zawodnikiem. Wchodził na boisko głównie z ławki rezerwowych. Dodatkowo podpadł władzom klubu, kiedy po przegranym ćwierćfinale Ligi Mistrzów uderzył Leroya Sane. Za to zachowanie kierownictwo ukarało go grzywną i brakiem powołania ma mecz z 1899 Hoffenheim.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Dramatyczne wieści. Legenda futbolu trafiła do szpitala. Krwotok do mózgu

Wiele klubów z Arabii pozostaje zainteresowane Mane

W minionym sezonie Mane wystąpił w 38 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 12 bramek i zaliczył sześć asyst. O tym, gdzie ostatecznie zagra w przyszłym sezonie, przekonamy się w najbliższych tygodniach. Senegalczykiem wyrażały zainteresowanie też Real Madryt, Chelsea, Al-Nassr i Ettifaq FC. Co ciekawe, w przypadku przyjęcia oferty od ostatniego z saudyjskich klubów, skrzydłowy miałby możliwość współpracy ze Stevenem Gerrardem, który został ostatnio szkoleniowcem drużyny. To właśnie legenda Liverpoolu ostrzegała Mane przed odejściem z Anglii minionego lata.