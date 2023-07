Hat-trick Bayernu. Trzecie potężne wzmocnienie. "Zdał testy"

Napoli zdobyło mistrzostwo Włoch, choć przed sezonem mało kto w to wierzył, bo zespół opuściło kilku liderów (m.in. Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne czy Dries Mertens). Największy kłopot miał towarzyszyć zastąpieniu Koulibaly'ego, ale w buty Senegalczyka błyskawicznie wskoczył ściągnięty latem z Fenerbahce Kim Min-jae. Już po kilku miesiącach gry w Serie A Luciano Spalletti, ówczesny trener Napoli, stwierdził, że to najlepszy obrońca w historii. I nawet jeśli przesadził, to nie da się ukryć, że Koreańczyk stał się czołowym obrońcą ligi włoskiej.

Mierzący 190 cm środkowy obrońca kosztował Napoli ok. 20 mln euro. Dziś "Transfermarkt" wycenia go na 60 milionów, ale Bayern zapłaci tylko 50.

"Kim Min-jae przeszedł główną część badań lekarskich jako zawodnik Bayernu - transakcja zakończona po stronie zawodnika. Następny krok: klauzula odstępnego 50 mln euro zostanie uruchomiona, wtedy będzie to oficjalne" - napisał na Twitterze Fabrizio Romano, włoski dziennikarz. W nowym klubie ma stworzyć świetny duet z Matthijsem de Ligtem, byłym stoperem Juventusu.

Kim na początku kariery występował w kilku koreańskich drużynach (m.in. Jeonbuk Hyundai, Gyeongju KHNP, Suwon THS), a w 2019 roku trafił do chińskiego BJ Guoan. Latem 2021 roku kupiło go Fenerbahce, gdzie rozegrał 39 spotkań, strzelił gola, zobaczył pięć żółtych kartek i jedną czerwoną.

Kim to trzecie letnie wzmocnienie mistrzów Niemiec. Wcześniej kontrakty podpisali jako wolni agenci: Konrad Laimer oraz Raphael Guerreiro.