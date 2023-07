Możliwy nieoczekiwany zwrot ws. przyszłości reprezentanta Polski. Wymowne zdjęcie

Latem zeszłego roku Jacek Góralski przeniósł się z Kajratu Ałmaty do VFL Bochum. Polak miał być ważną postacią w niemieckim zespole, ale niestety rzeczywistość okazała się jednak inna. Na przeszkodzie w regularnych występach początkowo stanęły mu kontuzje. Gdy doszedł do pełni sił, to i tak nie odgrywał w zespole znaczącej roli. W efekcie w minionym sezonie rozegrał jedynie cztery spotkania.

Jacek Góralski może zostać w VFL Bochum. Wymowne zdjęcie

W związku z tym wiele wskazywało na to, że latem Góralski odejdzie z klubu. Takie informacje przekazywały niemieckie media. O chęci zmiany otoczenia mówił również sam piłkarz - Wydaje mi się, że w Bochum jestem już bez szans na grę. Trener Thomas Letsch stawia na innych zawodników i najpewniej tego nie zmieni. Bez sensu jest być w klubie i nie grać - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty.

Możliwe, że w sprawie jego przyszłości nastąpił nieoczekiwany zwrot. Piłkarz obecnie przygotowuje się do nowego sezonu wciąż w barwach VFL Bochum i wrzucił na Instagrama zdjęcie z wymownym podpisem. "Zaczynamy nowy sezon" - napisał. Wydawać się może, że Polak jednak nie opuści klubu w najbliższym czasie.

Kontrakt Góralskiego z VFL Bochum wygasa w czerwcu 2024 roku i nadal nie można jednak wykluczyć jego odejścia latem. Drużyna Polaka ma za sobą udany sezon, w którym uniknęła degradacji. Ostatecznie zakończyła go 14. miejscu z dorobkiem 35 punktów.

Jacek Góralski otwarcie mówił o powrocie do kadry. Do tego potrzebne będą regularne występy w klubie. Do tej pory pomocnik rozegrał w narodowych barwach 21 meczów, w których strzelił jednego gola. Wystąpił na mundialu w 2018 roku oraz Euro 2020. Ostatni raz w kadrze pojawił się na boisku w czerwcu zeszłego roku. Wówczas wszedł z ławki w spotkaniu Ligi Narodów z Belgią.