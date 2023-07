Borussia Dortmund ogłosiła transfer. I wybuchła burza. Kibice są wściekli

Felix Nmecha jest bohaterem transakcji o wartości 30 milionów euro. W poprzednim sezonie miał udział przy dziewięciu bramkach w Bundeslidze. - Jest szybkim, technicznie uzdolnionym i fizycznie silnym zawodnikiem, który wzmocni naszą pomoc - mówi dyrektor sportowy Borussii w rozmowie z klubową stroną. To wszystko prawie nie miało znaczenia ze względu na aktywność Nmechy w mediach społecznościowych.

Piłkarz homofob? Część kibiców protestowała

O co chodzi? Nmecha na początku czerwca opublikował post, w którym zrównuje hasło "Pride" z diabłem. Wcześniej, w lutym tego roku, podzielił się filmem, w którym prawicowy amerykański publicysta Matt Walsh wypowiada się negatywnie na temat osób transseksualnych. Wtedy skończyło się na przeprosinach.

- Szczerze mówiąc, nie zgadzam się z większością tego, co mówi Walsh i jak traktuje ludzi. Wierzę jednak, że biblia jest słowem bożym i wierzę, że każdy szuka swojej prawdziwej tożsamości w relacji z NIM - stwierdzał Nmecha.

Potencjalny transfer skrytykowała grupa kibiców Rainbow Borussen, która opublikowała oświadczenie. "Zarząd Borussii Dortmund wysyła sygnał, że jeśli homofobiczny zawodnik jest wystarczająco dobry, to ma on priorytet ponad tymi zawodnikami, którzy nie czują się zdolni do coming outu". Zwracali się też do odpowiedzialnych za transakcję: "Czy chcecie chronić tych graczy, którzy pozostają w ukryciu, czy wolicie wzmocnić homofobię?".

Borussia ma swój kodeks. Prezydent klubu ufa piłkarzowi

W listopadzie 2022 roku Borussia ogłosiła utworzenie kodeksu podstawowych wartości. Można w nim przeczytać, że "uważamy się za zróżnicowaną, tolerancyjną społeczność, dom dla wszystkich Borussen niezależnie od wieku, wyglądu, płci, orientacji lub identyfikacji seksualnej, kultury, religii, koloru skóry, narodowości lub pochodzenia społecznego". Według części kibiców te wartości są nie do pogodzenia z wartościami Nmechy. Do tych stwierdzeń w mediach odniósł się prezydent klubu Reinhold Lunow.

"Podpisanie kontraktu przez Felixa Nmechę wywołało kontrowersje, ponieważ udostępniał treści, które można zinterpretować jako homofobiczne lub antyqueerowe. Dlatego początkowo miałem wątpliwości, czy podziela wartości Borussii. Z tego powodu było dla mnie ważne, aby poznać go osobiście. W bezpośredniej rozmowie, którą przeprowadziłem z nim razem z Akim Watzke, zapewnił mnie, że podziela wartości z naszego kodeksu i będzie postępować zgodnie z nimi. W związku z krytyką w okresie poprzedzającym transfer Felix Nmecha będzie musiał jeszcze zdobyć zaufanie wielu czarno-żółtych. Ma moje zaufanie".

Pod podobnymi słowami podpisał się też Hans Joachim Watzke, który wcześniej był krytykowany za obronę zawodnika. Wspólnie z prezydentem klubu opublikował oświadczenie na stronie Borussii, które znalazło się przy wiadomości dotyczącej transferu.

"Jesteśmy świadomi, że ten transfer doczekał się krytyki w ostatnich dniach spowodowanych dwoma postami Felixa, którymi podzielił się w Internecie. Było dla nas ważne, żeby porozmawiać z Felixem o jego wartościach i wierzeniach. Felix jest bardzo młody, jego religia jest w nim głęboko zakorzeniona i - jak każdy z nas - na pewno nie jest perfekcyjny. Ale po intensywnych rozmowach całkowicie nas przekonał, że nie jest transfobem ani homofobem. Przyznał, że szanuje i kocha wszystkich ludzi, niezależnie od ich koloru skóry, religii i orientacji" - można przeczytać na stronie klubu.

Borussia Dortmund obecnie przygotowuje się do kolejnego sezonu. Niemiecki klub rozpocznie go 12 sierpnia meczem w pierwszej rundzie Pucharu Niemiec. Tydzień później Borussia zagra swój pierwszy mecz w Bundeslidze. Piłkarze z Dortmundu zmierzą się w nim z FC Koeln.