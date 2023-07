Tak witają Kownackiego w nowym klubie. Porównany do Małysza i Stocha

W minionym sezonie drugiej Bundesligi Kownacki strzelił 14 goli i zanotował dziewięć asyst. Wcześniej nigdy nie wypracował w rozgrywkach ligowych więcej niż 12 bramek. Taka sytuacja miała miejsce w sezonie 2020/21 - również na poziomie drugiej Bundesligi - oraz w jego ostatnim sezonie przed odejściem do Sampdorii.

Kownacki niczym Małysz i Stoch. Werder Brema publikuje film z Polakiem

Zbliżający się sezon może być przełamaniem, na które czekał 26-letni napastnik. Dotychczas Kownacki miał problemy z pokazaniem pełni swojego potencjału, męczyły go też urazy. W sezonie 2021/22 odbudowywał się w rodzimym Lechu Poznań. Pokazał się z na tyle dobrej strony, że kibice liczyli wtedy, że uda się go ściągnąć do Poznania na stałe. Ostatecznie Kownacki został w Niemczech, co wyszło mu na dobre.

Kownacki, po świetnym sezonie na poziomie drugiej Bundesligi, nie zdecydował się na przedłużenie wygasającej umowy z Fortuną. Nie narzekał na brak ofert. Mówiło się o zainteresowaniu kilku klubów Bundesligi oraz angielskiego Brentford. Ostatecznie padło jednak na Werder. Teraz jego nowy zespół w mediach społecznościowych pokazał fragment badań wydolnościowych Kownackiego, które skomentował słowami: "Telemark w stylu Adama Małysza czy Kamila Stocha".

W poprzednim sezonie Werder Brema zajął trzynaste miejsce w Bundeslidze. Najlepszym strzelcem zespołu w tych rozgrywkach był Niclas Fuellkrug, który strzelił 16 goli. Kownacki przyznał, że pomimo ofert z innych klubu wybrał Werder, bo ten miał na niego najlepszy plan.

- Zarówno dyrektorzy, jak i trener dali mi jasny sygnał, że będę tu potrzebny. Dostałem pełny obraz, jak mnie postrzegają, czego oczekują i jak działa drużyna. Nadawaliśmy na tych samych falach - mówił. Werder Brema sezon 2023/24 w Bundeslidze rozpocznie od domowego starcia z Bayernem Monachium.