Lewandowski vs. Kane. Oto co wydumali Niemcy

Władze Bayernu Monachium zdecydowały, by sprowadzić środkowego napastnika przed startem nowego sezonu, by wypełnić wciąż istniejącą lukę po odejściu Roberta Lewandowskiego. Rok temu mistrzowie Niemiec nie zareagowali odpowiednio na odejście Polaka do Barcelony, przez co jedynym napastnikiem w kadrze był Eric-Maxime Choupo-Moting. Teraz Bayern postanowił wyciągnąć wnioski. Do tej pory wydawało się, że głównym faworytem na to miejsce będzie Randal Kolo Muani z Eintrachtu Frankfurt, ale teraz wszystko wskazuje na to, że wyborem numer jeden na tę pozycję jest Harry Kane z Tottenhamu.

Deja vu Bayernu Monachium. Sytuacja Kane'a podobna do tej z Lewandowskim z zeszłego roku

Z doniesień brytyjskich i niemieckich mediów wynika, że Kane porozumiał się już z Bayernem w kwestii warunków kontraktu. Klubowi z Monachium pozostało więc dogadać się z Tottenhamem i Danielem Levym, który słynie z tego, że nie jest łatwym negocjatorem. Pierwsza oferta w wysokości 70 mln euro od Bayernu została przez niego odrzucona, a teraz na stole ma pojawić się propozycja opiewająca na ponad 90 mln euro. Należy dodać, że wcześniej władze Bayernu mówiły otwarcie, że mogą sobie pozwolić na wydanie nawet 100 mln euro na nowego zawodnika.

Dziennik "Bild" postanowił porównać Kane'a z Lewandowskim i zauważa, że sytuacja z Anglikiem jest łudząco podobna do tej z zeszłego roku, gdy Lewandowski odchodził do Barcelony za 45 mln euro. Dziennikarze zauważają podobieństwo pod kątem ważności kontraktu w poprzednim klubie, a także faktu, że Kane jest priorytetem Bayernu na tę pozycję, tak jak Lewandowski był priorytetem dla Barcelony. Tu też pojawia się dyskusja pod kątem wieku, bo Polak odchodził z Bayernu w wieku 33 lat, a Kane zbliża się do trzydziestki.

"Bild" dodaje, że w porównaniu do Lewandowskiego, Kane nie pozwoli sobie na strajk bądź większy spór z Tottenhamem, bo jest absolutną legendą tego klubu. Można też zauważyć, że Lewandowski dawał jasno do zrozumienia, że chce odejść z Bayernu, m.in. w trakcie jednej z konferencji prasowych na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Kane z kolei nie przekazał publicznie, że chciałby spróbować swoich sił w innym klubie. "Jeśli Kane powie, że chce zmienić klub, być może będzie mógł liczyć na wdzięczność Tottenhamu za te 280 goli" - pisze "Bild".

Kane zakończył poprzedni sezon z 32 bramkami i pięcioma asystami w 49 meczach we wszystkich rozgrywkach. Aż 30 goli Anglik strzelił w Premier League, ale to nie wystarczyło, by pokonać Erlinga Haalanda z Manchesteru City. To Norweg został królem strzelców z 36 trafieniami.