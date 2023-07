Bayern Monachium nie odpuszcza. Podbija ofertę za gwiazdę o 10 mln euro

Po odejściu Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony Bayern Monachium wciąż nie znalazł dla niego zastępcy. W Bawarii trwają poszukiwania typowej "dziewiątki", która zagwarantuje wiele goli. Od kilku miesięcy mistrzowie Niemiec przyglądają się Harry’emu Kane'owi i wysyłają do Tottenhamu kolejne oferty.

Bayern walczy o Kane'a. Liczy, że Anglik sam pomoże w swoim transferze

W ubiegłym sezonie miejsce Roberta Lewandowskiego w składzie zajął Eric Maxim Choupo-Moting. Kameruńczyk jednak nie jest tym typem strzelca, który satysfakcjonowałby władze Bayernu. W rozgrywkach 2022/2023 rozegrał 19 meczów ligowych, w których zdobył 10 bramek. W końcowej fazie sezonu doznał kontuzji kolana, przez co na "szpicy" wystawiany był Serge Gnabry.

Bayern Monachium chce powiększyć głębię składu i przy okazji ściągnąć światowej klasy napastnika. Niemiecki klub przy okazji otwarcia okna transferowego wysłał więc ofertę do Tottenhamu za kapitana reprezentacji Anglii, Harry'ego Kane'a. Pierwsza oferta opiewająca na 70 milionów euro została jednak odrzucona, więc monachijczycy idą na całość.

Jak informuje angielski dziennikarz Ben Jacobs, Bayern przygotowuje kolejną ofertę, znacznie większą od poprzedniej. Teraz ma być to ok. 80 milionów funtów, więc trochę ponad 90 milionów euro. Dodatkowo w Monachium liczą na to, że sam Kane'a naciśnie na Tottenham i pomoże przy swoim transferze, chcąc przejść do drużyny z większymi szansami na trofea.

Dodatkowo Jacobs podaje, że w przypadku ewentualnego odejścia Kane'a do Bayernu, potencjalnym zastępcą byłby Kanadyjczyk Jonathan David, grający obecnie w LOSC Lille. W tym sezonie ligi francuskiej 23-letni napastnik rozegrał 37 meczów, w których zdobył 24 bramki.

Harry Kane w Tottenhamie gra od 2013 roku. 29-latek w tym sezonie w 38 meczach Premier League zdobył 30 bramek, co czyni go drugim najlepszym strzelcem ligi zaraz po Erlingu Haalandzie, który do siatki rywali trafiał aż 36 razy.