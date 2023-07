Pasjonująca inauguracja Bundesligi. Z perspektywy Polaków. Bayern kontra polski napastnik

Poprzedni sezon Bundesligi zakończył się pasjonującą rywalizacją pomiędzy Bayernem Monachium a Borussią Dortmund, z której zwycięsko wyszli podopieczni Thomasa Tuchela, mimo że to BVB przed ostatnią kolejką było liderem i do zdobycia tytułu brakowało im tylko zwycięstwa nad Mainz w domowym spotkaniu. Potknęli się, a to wykorzystali Bawarczycy.

REKLAMA

Zobacz wideo Żyła tajemniczo w kwestii walki ze Sławomirem Peszko: Lubię wyzwania

Bayern zacznie obronę tytułu od starcia z ekipą Polaka

Nie uchroniło to Oliviera Kahna oraz Hasana Salihamidzicia - prezesa i dyrektora sportowego - od utrzymania posady. Odmieniony w strukturach menadżerskich Bayern obronę tytułu zacznie 18 sierpnia. Ich rywal będzie atrakcyjny z punktu widzenia polskich kibiców, gdyż to Werder Brema. To ekipa, która w letnim oknie transferowym dokonała interesujących i atrakcyjnym wzmocnień.

Bayern próbuje pozbyć się balastu. Zaoferował piłkarza wielu klubom. W tym Barcelonie

Ich piłkarzem został Dawid Kownacki, któremu z końcem czerwca wygasał kontrakt z Fortuną Düsseldorf i zdecydował się złożyć podpis pod umową z Werderem. W poprzednim sezonie był wyróżniającym się zawodnikiem na zapleczu Bundesligi. W 32 spotkaniach strzelił 14 goli oraz zanotował 9 asyst. Ponadto ekipę Ole Wernera wzmocnił Naby Keita. To zawodnik znany z boisk Bundesligi, gdyż w przeszłości grał w RB Lipsk. W 2018 roku przeniósł się do Liverpoolu za 60 milionów euro, lecz przez pięć lat nie spełnił oczekiwań i odszedł po wygaśnięciu kontraktu.

Bayern czyści szatnię. Pożegnali dwie gwiazdy

W późniejszych dniach sezon zainaugurują inni reprezentanci Polski. Vfl Wolfsburg Jakuba Kamińskiego zagra z beniaminkiem FC Heindheim. FC Augsburg, w którym występuje Robert Gumny podejmie u siebie Borussię Mönchengladbach. Piłkarzem VfL Bochum wciąż jest Jacek Góralski, więc należy odnotować, że jego ekipa zmierzy się z VfB Stuttgart. Defensywny pomocnik ma jednak odejść klubu.