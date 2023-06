Historyczny awans do fazy grupowej LM zamienia się w koszmar. Totalne upokorzenie

Jeszcze w 2019 roku Union Berlin grał na poziomie 2. Bundesligi. Drużyna po awansie na najwyższy szczebel rozgrywkowy w Niemczech z sezonu na sezon radziła sobie coraz lepiej. Minione rozgrywki były dla niej najlepsze w historii. Przez cały czas prezentowała się kapitalnie i w efekcie zasłużenie awansowała do Ligi Mistrzów, zajmując czwarte miejsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Błaszczykowski żegna się z kadrą. "Reprezentacja zawsze była dla mnie najważniejsza"

Kłopoty Unionu Berlin przed Ligą Mistrzów. Chodzi o stadion

Okazuje się, że ekipa z Berlina nie będzie mogła grać na własnym stadionie w tych elitarnych rozgrywkach. Prezydent klubu Dirk Zingler w rozmowie z "Bildem" powiedział, że obiekt nie jest w stanie spełnić wymagań, ponieważ może pomieścić jedynie 22 tysiące kibiców, z czego większość to miejsca stojące. Rok temu UEFA co prawda dopuściła do meczów w europejskich pucharach miejsca stojące, ale nie wiadomo, czy będzie to kontynuowane. - Nawet jeśli tak, to temu też nie możemy sprostać - stwierdził Zingler w rozmowie z "Bildem".

Gwiazda weźmie urlop. Jego klub pojedzie do Rosji. "Nie ma powodu, aby postępować inaczej"

Prawdopodobnie Union będzie rozgrywał mecze Ligi Mistrzów na stadionie największego rywala Herthy. Taks sytuacja miała już miejsce w 2021 roku, kiedy to zespół był zmuszony do rozegrania na tym obiekcie czterech spotkań w Lidze Konferencji. Kibice z pewnością nie są zadowoleni z takiego stanu rzeczy, ale klub sporo na tym zyska. Union na wyprzedanym własnym stadionie zarabia 500 tysięcy euro za mecz. Na obiekcie Herthy ta kwota może wynieść nawet dwa miliony euro.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Kibic przed śmiercią ma jedno życzenie. Zapisał wszystko Neymarowi

Fatalny sezon w wykonaniu Herthy

Hertha Berlin nie miała tak udanego sezonu jak Union. Drużyna prowadzona przez Pala Dardaia była najgorszą ekipą w Bundeslidze i spadła z ligi. Zajęła ostatnie miejsce z zaledwie 29 punktami na koncie.

Od 2021 roku piłkarzem Unionu jest Tymoteusz Puchacz. Polak nie może liczyć na regularną grę w tym zespole i kończył na wypożyczeniach w Trabzonsporze i Panathinaikosie. Najbliższy sezon spędzi z kolei w FC Kaiserlsautern. Union Berlin w Lidze Mistrzów trafił do czwartego koszyka. Losowanie fazy grupowej odbędzie się 31 sierpnia.