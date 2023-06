Media: Przełom ws. hitowego transferu Harry'ego Kane'a. O krok od porozumienia

Bayern Monachium w tym sezonie grał bez napastnika z prawdziwego zdarzenia. Najlepszymi strzelcami drużyny byli Serge Gnabry i Eric Maxim Choupo-Moting. Obaj strzelili po 17 bramek, więc nawet nie zbliżyli się do zeszłosezonowego wyniku Roberta Lewandowskiego, który zdobył aż 50 goli. Były prezes Bayernu, a obecnie członek rady nadzorczej bawarskiego klubu Karl-Heinz Rummenigge przyznał, że sprzedaż Polaka była dla zespołu bardzo kosztowna.

Bayern szuka następcy Lewandowskiego. Dogadali się z Harrym Kanem

Rummenigge zapowiadał rozwiązanie tego problemu w najbliższym okienku transferowym. I wygląda na to, że Bayern wziął się za to na poważnie. Z klubem łączono między innymi króla strzelców Serie A, Victora Osimhena, czyli kolegę Piotra Zielińskiego. Od dawna mówiono też o zainteresowaniu Harrym Kanem, o którego odejściu z Tottenhamu mówi się w zasadzie co okienko. Wygląda na to, że Bayern jest coraz bliżej podpisania kontraktu z Anglikiem.

Jak informuje Christian Falk z "Bilda", Bayern doszedł już do ustnego porozumienia z przedstawicielami piłkarza. W jego imieniu mieli negocjować ojciec i brat zawodnika Tottenhamu. Następnie klub wysłał swoją pierwszą ofertę. Według "The Athletic" opiewała ona na 70 milionów euro oraz dodatkowe klauzule. Ta oferta miała zostać odrzucona od razu. Według informacji "Bilda" Anglicy oczekują przynajmniej 100 milionów euro.

Kane priorytetem dla Bayernu

Władze mistrza Niemiec wolałyby nie płacić aż takich pieniędzy, ale Tottenham jest w lepszej sytuacji negocjacyjnej. Tym bardziej że Kane dla Bayernu ma być głównym celem transferowym. Siedmioosobowy komitet transferowy, do którego należą między innymi trener Thomas Tuchel oraz już wspomniany Karl-Heinz Rummenigge miał o tym zdecydować w trakcie poniedziałkowego posiedzenia.

W minionym sezonie Harry Kane strzelił 32 bramki i wypracował pięć asyst. To jeden z najlepszych wyników w Europie. Spośród piłkarzy grających w czołowych ligach lepsi od Kane'a byli tylko Erling Haaland (52G + 9A), Kylian Mbappe (41G + 10A) i Robert Lewandowski (33G + 8A).