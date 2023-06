Legenda domaga się zmian w Bayernie. Wymienił z nazwiska, kogo trzeba wyrzucić

Bayern Monachium szykuje się do nowego sezonu z przeświadczeniem, że w klubie musi dojść do radykalnych zmian, aby nie powtórzyć błędów z niedawno zakończonych rozgrywek. Zwolnienie w trakcie ich finiszu trenera Juliana Nagelsmanna miało pomóc, ale można się zastanawiać, czy raczej nie zaszkodziło drużynie, która nie mogła znaleźć porozumienia z jego następcą Thomasem Tuchelem. Rzutem taśmę udało się wygrać Bundesligę, ale porażki z Freiburgiem w Pucharze Niemiec oraz z Manchesterem City w Lidze Mistrzów skłaniają do dokonania zmian kadrowych. Swoje zdanie na ten temat ma legenda klubu.

Lotthar Matthaeus żąda rewolucji kadrowej w Bayernie. Sześciu piłkarzy musi odejść

Od kilku dni w mediach krążą plotki na temat rozmów władz Bayernu z Harrym Kanem oraz Masonem Mountem. Ciągle brakuje jednak sprecyzowanych informacji, na jakim etapie znajdują się negocjacje. Pewne jest to, że niemiecki klub musi dokonać jakiegoś transferu. - Bayern musi się wzmocnić, zwłaszcza na pozycji napastnika. Musimy jednak poczekać, aż globalna karuzela nabierze rozpędu - powiedział legendarny zawodnik Bayernu i reprezentacji Niemiec Lotthar Matthaeus, cytowany przez Sky Sports.

Niemiec zaznacza, że głównym celem klubu musi być jednak pozbycie się niektórych zawodników. - Jestem pewien, że pięciu, bądź sześciu piłkarzy nie założy już koszulki Bayernu w przyszłym sezonie. Odejdą na pewno Yann Sommer, Alexander Nuebel, Ryan Gravenberch, Marcel Sabitzer. To są moi kandydaci - przekazał.

Lewandowski nazwany starym przyjacielem. W tym zawodniku będzie miał wielkie oparcie

- Ponadto Sadio Mane. Senegalczyk był atrakcyjnym transferem ze względu na nazwisko. To jednak nie wypaliło. Zagrał dwa dobre mecze, potem miał kontuzje, a kiedy wrócił, to jego charakter zrobił negatywne wrażenie na kolegach z drużyny i trenerze - kontynuował Niemiec.

Matthaeus dodał również, że klub powinien rozważyć włączenie w potencjalny transfer jednego z obecnych piłkarzy. - Może jakiś klub interesuje się Goretzką i ma u siebie dobrego napastnika? Bayern musi zrobić miejsce w składzie, ale jednocześnie zapłacić za nowych piłkarzy. Byłoby to zatem dobre rozwiązanie - zakomunikował Matthaeus.

Matthaeus nie wspomniał o Hernandezie. Ostatnio mocno go skrytykował

Interesującą kwestią jest to, że w gronie piłkarzy, którzy powinni opuścić Bayern, Matthaeus nie wymienił Lucasa Hernandeza, choć niedawno wypowiadał się o nim dość krytycznie. Francuz miał odrzucić ofertę przedłużenia kontraktu z Bayernem, a ponadto przekazał już władzom klubu, że chciałby przenieść się do PSG.

- Sprzedałbym go natychmiast. Najwyraźniej nie szanuje klubu. Był też kilka razy kontuzjowany, wypadał z gry na miesiące. Piłkarz musi o tym pamiętać i być lojalny - mówił wcześniej Matthaeus. Terraz, zadziwiająco, jego nazwisko pominął.

Bayern rozegra pierwszy oficjalny mecz w tym sezonie 12 sierpnia, kiedy zmierzy się w Superpucharze Niemiec z RB Lipsk.