"Nie chcemy takich piłkarzy". Stanowcze słowa prezydenta Bayernu o transferach

Chociaż Bayern Monachium w ostatniej kolejce sezonu 2022/2023 zdobył jedenaste mistrzostwo Niemiec z rzędu, to był to rozczarowujący sezon dla Bawarczyków, którzy odpadli z Pucharu Niemiec i Ligi Mistrzów. Posadami przypłacili to dotychczasowy prezes klubu Oliver Kahn i dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić. Teraz głównie za ruchy Bayernu odpowiada prezydent klubu, Herbert Hainer.

Bayern Monachium nie chce najemników w swoim klubie

Hainer udzielił teraz kilku wypowiedzi portalowi Sport1.de, w których nakreślił wizję transferów przed nadchodzącym sezonem oraz rozwoju klubu. - Rozmawiamy o transferach z Thomasem Tuchelem - Marco Neppe (dyrektor techniczny), którzy przedstawiają swoje pomysły. Konieczne jest, żeby Thomas był częścią tych rozmów. Często są one interesujące, a nawet burzliwe, co uważam za bardzo potrzebne - mówił prezydent Bayernu.

- Jakich piłkarzy chcemy? Takich, którzy identyfikują się z naszymi wartościami. Nie chcemy najemników, którzy co dwa lata zmieniają klub. Potrzebujemy zawodników pełnych energii, którzy dadzą z siebie wszystko dla Bayernu i jego kibiców - podkreślił Hainer. Zaznaczał, że dalej klub będzie dokonywał rozważnych ruchów na rynku transferowym. - Największa jakość sportowa przy solidności ekonomicznej.

Bayern już wzmacnia się przed kolejnym sezonem. Do klubu na zasadzie wolnego transferu dołączył Raphael Guerreiro, który jeszcze w poprzednim sezonie reprezentował barwy Borussii Dortmund. Jednocześnie z Monachium najprawdopodobniej odejdzie Lucas Hernandez, który za 50 mln euro ma trafić do PSG.