Bayern powtarza manewr jak z Lewandowskim. Wzmacniają się jednocześnie osłabiając wroga

Bayern Monachium walczył do samego końca o mistrzostwo Niemiec i ostatecznie obronił tytuł, wyprzedzając Borussię Dortmund. Teraz przed Bawarczykami ważne okno transferowe, w którym musi wydatnie wzmocnić drużynę. Klub potwierdził już sprowadzenie Konrada Laimera z RB Lipsk bez kwoty odstępnego, a w kolejce mogą być kolejni zawodnicy, tacy jak Kim Min-Jae (Napoli), Pau Torres (Villarreal), Goncalo Ramos (SL Benfica) czy Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt). Teraz Bayern potwierdził kolejny transfer, przy którym nie musiał ani wydać ani jednego eurocenta.

Bayern sfinalizował kontrowersyjny transfer. Z Borussii Dortmund. Znowu

Plotki, które pojawiły się w mediach w ostatnich kilkunastu dniach, okazały się prawdą. Raphael Guerreiro zdecydował się nie przedłużać wygasającej umowy z Borussią Dortmund i przyjął ofertę od Bayernu Monachium. Portugalczyk podpisał kontrakt ważny do końca czerwca 2026 roku. - Gdy pojawił się telefon od Bayernu, szybko podjąłem decyzję. To zaszczyt dla mnie, żeby grać w tak wielkim klubie. Jestem piłkarzem, który lubi posiadać piłkę, to chodzi o dominację w grze i kreowaniu sytuacji. Zrobię wszystko, by wygrać jak najwięcej tytułów z Bayernem - powiedział Guerreiro po podpisaniu umowy.

Portugalczyk ponownie spotka się w jednym klubie z Thomasem Tuchelem. Panowie współpracowali ze sobą w sezonie 16/17 w Borussii Dortmund. - Bardzo doceniam trenera za wspólny czas w Dortmundzie. Tuchel zadzwonił do mnie, to było bardzo ważne. Dzięki temu bardzo szybko podjąłem decyzję o transferze - dodał Guerreiro. Bayern zyskuje bardzo wszechstronnego zawodnika, który nie tylko może występować jako lewy obrońca czy lewy wahadłowy, ale sprawdzi się też w środku pola. Warto dodać, że wcześniej Guerreiro był przymierzany do Juventusu, Atletico Madryt czy Benfiki.

Tym samym Bayern Monachium dokonał kolejnego kontrowersyjnego transferu na linii BVB - Bawaria. W 2014 roku na podobnej zasadzie, co Guerreiro, do klubu dołączał Robert Lewandowski. Później ten szlak był przecinany przez Mario Goetze oraz Matsa Hummelsa, ale w tych przypadkach mowa o transferach gotówkowych - Goetze trafiał do Bayernu za 37 mln euro, a Hummels za 35 mln euro.

Raphael Guerreiro zagrał 36 meczów w barwach Borussii Dortmund w poprzednim sezonie, w których strzelił sześć goli i zanotował czternaście asyst. Od momentu transferu z SM Caen, czyli od lipca 2016 roku, Portugalczyk zagrał ponad 220 oficjalnych spotkań dla BVB. Guerreiro wygrał z Borussią Superpuchar Niemiec oraz dwa krajowe puchary.