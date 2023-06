Oficjalnie: Puchacz zostaje w Niemczech. Znalazł nowy klub. Kontrakt podpisany

Ostatnie lata dla Tymoteusza Puchacza wyglądają niezbyt dobrze. Od kiedy w lipcu 2021 roku przeniósł się z Lecha Poznań do Unionu Berlin, nie może liczyć na regularną grę. Nie zmieniły tego wypożyczenia do Trabzonsporu oraz Panathinaikosu, gdzie również nie mógł się odnaleźć. Wiele wskazywało na to, że reprezentant Polski powróci zatem do poznańskiego klubu. Okazuje się jednak, że właśnie znalazł nowy zespół, w którym powinien otrzymać więcej minut na murawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Szczęsny: Męczy mnie już to pytanie

Tymoteusz Puchacz piłkarzem Kaiserslautern. Kolejne wypożyczenie Polaka

Od jakiegoś czasu było wiadomo, że Panathinaikos nie zdecyduje się sprowadzić 24-latka. Jego kontrakt z Unionem Berlin jest jednak ważny do końca czerwca 2025 roku, a biorąc pod uwagę jego szanse na grę w zespole Ursa Fischera, trzeba było ponownie znaleźć mu klub na wypożyczenie. I udało się tego dokonać.

Nie tak dawno na oficjalnym profilu występującego w 2. Bundeslidze zespołu 1. FC Kaiserslautern opublikowano wpis, w którym przekazano, że Puchacz właśnie podpisał kontrakt z ich klubem. Piłkarz związał się z nowym pracodawcą umową do końca przyszłego sezonu. - Wypożyczamy 24-letniego obrońcę Unionu Berlin. Serdecznie witamy, Puszka - zakomunikowano.

Oficjalnie. Real Madryt potwierdził transfer. To on ma zastąpić Benzemę

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Puchacz rozegrał w ubiegłym sezonie w barwach Panathinaikosu 16 meczów, w których zaliczył łącznie zaledwie 487 minut. Po raz ostatni pojawił się na placu gry 14 maja, kiedy zagrał osiem minut w zremisowanym meczu z Arisem (1:1). Jego dotychczasowy zespół praktycznie na własne życzenie wyeliminował się z walki o tytuł mistrza kraju, tracąc punkty w ostatnich czterech meczach. Finalnie Puchacz i spółka zdobyli zatem jedynie wicemistrzostwo Grecji.

Reprezentacja Polski boleśnie podsumowana. "Nie ma gotowej drużyny"

Kaiserslautern zajęło 9. miejsce w niedawno zakończonych rozgrywkach 2. Bundesligi.