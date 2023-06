Media: Bayern wygrał wyścig o kolegę Zielińskiego. "Kwestia czasu"

Bayern Monachium szykuje spore zmiany w defensywie. Mistrzowie Niemiec w nadchodzącym okienku transferowym mają rozstać się z Benjaminem Pavardem i Lucasem Hernandezem. W ich miejsce szukają godnych następców. Wygląda na to, że o środek obrony nie muszą się martwić. Zdaniem dziennikarzy klub już dogadał się w sprawie transferu z gwiazdą Napoli - Kimem Min-jae.

REKLAMA

Zobacz wideo Szczęsny: Męczy mnie już to pytanie

Brazylia napisała historię w wyjątkowym meczu. "To będzie przełomem"

Gwiazda Napoli wybrała. Transfer na ostatniej prostej. "Bayern na pierwszym miejscu"

Według najnowszych doniesień suma odstępnego nie przekroczy 60 mln euro i zostanie wypłacona mistrzom Włoch już w lipcu. "Jak informowaliśmy wczoraj, wszystko idzie w dobrym kierunku. Bayern jest przekonany, że bardzo szybko sfinalizuje transfer Kima. To główny priorytet! Ale ustna umowa nie jest jeszcze w stu procentach dogadana. Wszyscy szefowie dali zielone światło. Klauzula odejścia do Bayernu poniżej 60 mln euro. Bayern na pierwszym miejscu" - przekazał na Twitterze dziennikarz niemieckiego Sky Sports Florian Plattenberg.

Do wiadomości przedostają się już pierwsze szczegóły potencjalnego kontraktu. "Wygląda na to, że uruchomienie klauzuli i załatwienie transferu to tylko kwestia czasu. Bayern jest coraz bliżej osiągnięcia pełnego porozumienia w sprawie osobistych warunków z Kimem Min-jae! Pozytywne rozmowy i kontrakt do 2028 roku prawie uzgodniony. Bayern zgodził się na plan obozu Kima, aby zapłacić klauzulę odstępnego w lipcu. Nadal nie ma nowej oferty od Manchesteru United" - twierdzi Fabrizio Romano.

Bayern przechytrzył rywali z Premier League. "Poszukają innych opcji"

Obrońca Napoli jest wręcz rozchwytywany. O jego podpis miały zabiegać przede wszystkim kluby z Premier League, ale wygląda na to, że muszą obejść się smakiem. "Kim Min-jae wybrał Bayern. Pozostałe kluby zainteresowane jego przybyciem zostały o tym poinformowane. Prawie osiągnięto pełne porozumienie z agentem. Wynagrodzenie wyniesie ok. 10 mln euro netto rocznie. Do tego ogromna prowizja dla agenta. Manchester United i Newcastle poszukają innych opcji w defensywie" - dodał Santi Aouna z "Foot Mercato".

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Lewandowski zabrał głos ws. pożegnania Błaszczykowskiego. "Niedługo będę w tym samym miejscu"

Kim Min-jae do Napoli przeszedł rok temu z tureckiego Fenerbahce Stambuł za nieco ponad 18 mln euro. Już w pierwszym sezonie Serie A wyrósł na lidera defensywy i przyczynił się do zdobycia mistrzostwa Włoch. We wszystkich rozgrywkach w barwach ekipy z Neapolu wystąpił w 45 meczach, strzelił dwa gole i zanotował tyle samo asyst. Zagrał także na mistrzostwach świata w Katarze. Wcześniej bronił barw chińskiego Beijing Guoan czy koreańskiego Jeonbuk Hyundai.