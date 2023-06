Miał zastąpić Lewandowskiego. Zaraz może wylądować w Arabii Saudyjskiej

Po transferze Cristiano Ronaldo do Al-Nassr zeszłej zimy Arabia Saudyjska ruszyła do kolejnej ofensywny transferowej. Tamtejsze kluby ściągają wielkie gwiazdy światowego futbolu, wśród których są Karim Benzema i N'Golo Kante. Wydaje się jednak, że to jeszcze nie koniec. Nowym trenerem Al-Ettifaq został właśnie Steven Gerrard i to jego klub planuje kolejny hit transferowy. Chodzi o piłkarza, który miał zastąpić Robert Lewandowskiego w Bayernie Monachium.

Sadio Mane przejdzie do Arabii Saudyjskiej? Miał zastąpić Lewandowskiego, ale się nie udało

Według SportsZone nowym zawodnikiem Al-Ettifaq miałby zostać Sadio Mane. Senegalczyk przed sezonem 2022/23 zamienił Liverpool na Bayern Monachium za 32 miliony euro i miał stać się napastnikiem zespołu po odejściu Roberta Lewandowskiego. Jednak nie odnalazł się w Niemczech zbyt dobrze i 38 meczach zdobył tylko 12 goli i zaliczył sześć asyst.

Media donosiły również, że Mane nie jest zadowolony w Monachium i w lecie może zmienić klub. Właśnie to chcieliby wykorzystać Saudyjczycy, czyniąc go jedną z największych gwiazd ligi i z pewnością liderem Al-Ettifaq. W klubie miałby pracować ze Stevem Gerrardem, który lada dzień ma zostać szkoleniowcem zespołu. Co ciekawe, legenda Liverpoolu ostrzegała Mane przed odejściem z Anglii minionego lata.

- Transfer Mane robi sporo hałasu, ale dlaczego on miałby opuszczać Liverpool? Przecież wiadomo, że to konkurencyjny zespół i ma w nim ugruntowaną pozycję - mówił pod Gerrard na antenie BT Spor po finale Ligi Mistrzów w 2022 roku. Teraz obaj panowie mogą pracować razem. Media nie informują jednak o ewentualnej cenie transferu Mane, którego kontrakt wygasa dopiero w czerwcu 2025 roku.

Al-Ettifaq w skończonych rozgrywkach zajęło siódme miejsce w ligowej tabeli i jeśli chce być konkurencyjne w kolejnym sezonie, to musi szukać hitowych transferów. Rywale wzmacniają swoje składy, a największymi gwiazdami klubu z Ad-Dammam są Szwed Robin Quaison i były napastnik Flamengo Vitinho.