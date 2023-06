Fatalne wieści dla reprezentanta Polski. To niemal przypieczętowuje jego koniec w klubie

Tymoteusz Puchacz trafił do Unionu Berlin latem 2021 roku, ale jego pobyt w tym klubie trudno uznać za udany. Już po pół roku został wypożyczony do Trabzonsporu, następnie wrócił na kilka miesięcy, aby w styczniu trafić na pół roku do Panathinaikosu. Jego dalsze losy w Niemczech stoją pod znakiem zapytania.

Tymoteusz Puchacz może mieć poważnego konkurenta w Unionie Berlin. Chcą Robina Gosensa

Union w przyszłym sezonie będzie występował na trzech frontach, poza ligą i Pucharem Niemiec czeka go rywalizacja w Lidze Mistrzów. Do tego będzie potrzebował szerokiej i wyrównanej kadry, w której raczej nie znajdzie się Puchacz. Niedawno "Kicker" poinformował, że w klubie nie mają na niego pomysłu i nie będą robić mu przeszkód z odejściem.

Polak może być tym bardziej zmotywowany do szukania nowego zespołu, że Union planuje duże wzmocnienie na pozycji lewego wahadłowego. Dziennikarz Rudy Galetti ze stacji Sportitalia przekazał, że do Berlina może trafić Robin Gosens z Interu. Transfer ten wydaje się tym bardziej możliwy, że mediolańczycy negocjują z Carlosem Augusto, który mógłby zastąpić Niemca.

Tymoteusz Puchacz wróci do Lecha Poznań?

Gdyby Puchacz zdecydował się odejść z Unionu, mógłby trafić do Lecha Poznań, gdzie grał przed transferem do Berlina. Klub ze stolicy Wielkopolski szuka wzmocnień na lewej stronie, gdyż na przedłużenie kontraktu nie zdecydował się Pedro Rebocho. Jedną z opcji miałby być właśnie 24-latek.

Tymoteusz Puchacz do tej pory wystąpił w 10 meczach Unionu Berlin, strzelił w nich jednego gola oraz zanotował dwie asysty. Jego kontrakt z tym klubem obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Na koncie ma też 12 spotkań w reprezentacji Polski, ostatnie rozegrał w czerwcu zeszłego roku (1:0 z Walią).