W Bayernie nadal niespokojnie. Gwiazda odchodzi. Klamka zapadła

Mimo mistrzostwa Niemiec miniony sezon dla Bayernu Monachium był fatalny. Już samo mistrzostwo zostało zdobyte cudem w ostatniej kolejce dzięki wtopie Borussii Dortmund. Ponadto zespół odpadł na poziomie ćwierćfinału zarówno z Ligi Mistrzów jak i Pucharu Niemiec. W trakcie rozgrywek zwolniony został Julian Nagelsmann, którego zastąpił Thomas Tuchel. Natomiast po zakończeniu sezonu zwolnieni zostali prezes Bawarczyków Oliver Khan i dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić. Na tym jednak nie koniec zmian.

Szykuje się wielkie odejścia z Bayernu Monachium

Odejścia szykują się także w kadrze pierwszego zespołu. Kilka dni temu niemieckie media poinformowały, że zamiar opuszczenia zespołu ma Benjamin Pavard. Telewizja Sky podkreśliła, że Bayern Monachium był zadowolony z postawy swojego obrońcy, ale nie chciał zatrzymywać go za wszelką cenę. Francuza kusi jednak możliwość gry w FC Barcelonie, która jest nim poważnie zainteresowana.

Z kolei Christian Falk, niemiecki dziennikarz przekazał, że odejście rozważa także Thomas Mueller. Niemiecka legenda bawarskiego klubu ma ponoć być "zmęczona udowadnianiem kolejnemu trenerowi swojej przydatności dla drużyny". Wpływ na jego wątpliwości ma też ponoć chaos, który ostatnio panuje w biurach, a także dystans, który wytworzył się między Bayernem a czołowymi drużynami Europy. W kontekście rozstań mówi się także o tym, że odejść mogą Joshua Kimmich i Alphonso Davies.

Francuskie radio RMC Sport donosi za to, że przesądzone ma być opuszczenie Bayernu przez Lucasa Hernandeza. Lewy obrońca podobno już zakomunikował to władzom klubu, które miały być tym oznajmieniem bardzo zaskoczone ze względu na prowadzone rozmowy na temat przedłużenia kontraktu, który obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku. Piłkarz chce wrócić do ojczyzny i przejść do PSG.

Hernandez dołączył do Bayernu Monachium 1 lipca 2019 roku. Wówczas Bawarczycy zapłacili za niego 80 milionów euro, co do dziś pozostaje rekordowym zakupem transferowym w historii tego klubu. Jak na razie 27-latek rozegrał dla obecnych mistrzów Niemiec 107 spotkań i strzelił w nich dwa gole, dokładając do tego osiem asyst.

Z Bayernem wygrał cztery raz Bundesligę, raz Ligę Mistrzów, Klubowe Mistrzostwo Świata i Superpuchar UEFA, a także Puchar i dwa Superpuchary Niemiec. W zakończonym sezonie zdołał zagrać jedynie 11 razy, ponieważ większość czasu stracił przez kontuzję zerwania więzadła krzyżowego, której doznał na mistrzostwach świata w Katarze.