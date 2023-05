Wielki powrót w Bayernie Monachium. Pomoże odbudować potęgę mistrzów Niemiec

Weekend był bardzo intensywnym czasem w Bayernie Monachium. Z jednej strony zawodnicy Thomasa Tuchela cieszyli się z wywalczenia jedenastego mistrzostwa Niemiec z rzędu. Po kolejnym sukcesie gruchnęła jednak informacja o wielkich zmianach w klubie. Z posadą prezesa pożegnał się Olivier Kahn, a funkcję dyrektora sportowego stracił Hasan Salihamidzić.

Karl-Heinz Rummenigge ponownie w Bayernie Monachium. "Miałem wielkie szczęście i zaszczyt"

We wtorek Bawarczycy ogłosili kolejną zmianę w strukturach klubu. Podczas corocznego walnego zgromadzenia powołano nowego członka rady nadzorczej Bayernu Monachium. Został nim dobrze znany w klubie Karla-Heinz Rummenigge. 67-latek w latach 1974-84 reprezentował barwy drużyny z Monachium, z którą wywalczył w tym czasie sporo sukcesów. W 1991 roku został z kolei wiceprezesem Bayernu Monachium, a w 2002 roku objął posadę dyrektora generalnego. Piastował ją aż do 2021 roku, kiedy zastąpił go Olivier Kahn.

- Cieszymy się, że Karl-Heinz Rummenigge został członkiem naszej rady nadzorczej. To jedna z największych postaci w historii naszego klubu, wszyscy wiedzą, co zrobił Jego doświadczenie, wiedza fachowa i międzynarodowa sieć bardzo nam pomogą w zapewnieniu, że FC Bayern będzie odnosił sukcesy w przyszłości - skomentował prezydent klubu Herbert Hainer, cytowany przez oficjalną stronę Bayernu Monachium.

Radości z powrotu do Monachium nie krył również sam Rummenigge. - Dziękuję radzie nadzorczej za zaufanie i cieszę się, że będę mógł pomagać FC Bayern w tej radzie w przyszłości. Miałem wielkie szczęście i zaszczyt świętować wiele sukcesów z tym klubem, dlatego chętnie zgodziłem się na wniosek rady nadzorczej - powiedział.

Wiadomo już, że nowym prezesem Bayernu zostanie Jan-Chrisitan Dreesen, który w niedzielę został oficjalnie zaprezentowany jako następca Kahna. Nazwisko nowego dyrektora sportowego nie jest jeszcze znane.