Znany dziennikarz grzmi. Walnął między oczy. "Lewandowski mógłby się zaśmiać"

Bayern Monachium w dramatycznych okolicznościach zdobył jedenasty z rzędu tytuł mistrza Niemiec. Bawarczycy triumfowali tylko dzięki koszmarnej wpadce Borussii Dortmund w ostatniej kolejce sezonu. Ekipa z Signal Iduna Park zaledwie zremisowała 2:2 z FSV Mainz, a Bayern pokonał 2:1 FC Koeln i zrównał się z nią punktami. Ostatecznie o mistrzostwie przesądził lepszy bilans bramkowy Bawarczyków.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Polacy kochają freak fighty? "To jest zajeb***"

Ekspert podsumował pierwszy sezon Bayernu bez Lewandowskiego. "To faktycznie wygląda jak żart"

Mimo to w Monachium nie ma specjalnie wielkiej radości. Klub prezentował się poniżej oczekiwań i pracę stracili już jego dyrektor generalny Oliver Kahn i dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić. Obaj nie potrafili przebudować zespołu w momencie, gdy pożegnał się z nim Robert Lewandowski. - Bayern bez Roberta Lewandowskiego to po prostu Bayern bez napastnika. To zdanie najlepiej definiuje sytuację. Brakowało go zwłaszcza w dużych meczach - ocenił Tobi Altschaffl z dziennika "Bild" w wywiadzie dla WP SportoweFakty.

Burza w Bayernie. Szef tłumaczy trzęsienie ziemi. To dlatego zwolnił Kahna

O kiepskiej dyspozycji strzeleckiej piłkarzy Bayernu najlepiej świadczy końcowa klasyfikacja strzelców. W pierwszej trójce nie znalazł się ani jeden z nich, mimo że otwierający ją Niclas Fuellkrug i Christopher Nkunku zdobyli raptem po 16 bramek. Spośród graczy Bayernu najskuteczniejszy był Serge Gnabry. 14 goli dało mu piątą lokatę. - Jeśli Robert spojrzałby na klasyfikację najlepszych strzelców Bundesligi w tym sezonie, to mógłby się tylko zaśmiać i uznać to za żart. I to faktycznie wygląda jak żart, bo przecież Lewandowski praktycznie co sezon strzelał co najmniej dwa razy więcej goli - zauważył Altschaffl.

Kahn na koniec upokorzony przez Bayern. "Klub mi zabronił"

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Dziennikarz przypomniał także, że szefowie mistrza Niemiec na początku sezonu przekonywali, że poradzą sobie bez klasycznego napastnika. - Szybko się okazało, że to jednak nie jest system dobry dla Bayernu. Najlepszy to 4-2-3-1 i myślę, że muszą kupić klasyczny numer "9". A zatem podsumowując: rok bez Roberta sprawił, że Bayern już wie, iż potrzebuje nowego Lewandowskiego - zakończył.