Kownacki z klasą żegna się z Fortuną. Obrońcy nie wiedzieli, co się dzieje

W sobotnie popołudnie granie zakończyła Bundesliga, a w niedzielę o 15:30 rozpoczęły się mecze zamykające sezon 2022/2023 w 2. Bundeslidze. Swój mecz na wyjeździe rozgrywa Fortuna Duesseldorf, która gra z FC Kaiserslautern. W drużynie gości od pierwszej minuty wyszli Dawid Kownacki oraz Michał Karbownik.

REKLAMA

Zobacz wideo Ronaldo bohaterem, Krychowiak załamany. Kulisy meczu w Arabii Saudyjskiej

Media: Michniewicz dostał sensacyjną ofertę z ekstraklasy

Szczególnie Kownacki ma za sobą bardzo dobry sezon na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej w Niemczech. Chociaż Fortunie nie udało się załapać do walki o awans do Bundesligi, tak napastnik od przyszłego sezonu będzie grywał na boiskach tych rozgrywek. Wszystko po podpisaniu kontraktu z Werderem Brema, do którego dołączył na zasadzie wolnego transferu. - Dołączenie do tego zespołu jest dla mnie wielką motywacją - powiedział napastnik tuż po powitaniu w klubie Bundesligi.

Dawid Kownacki minął trzech zawodników i strzelił gola w ostatnim meczu dla Fortuny Duesseldorf

Kownacki wynik spotkania otworzył już w 17. minucie. Przejął bezpańską piłkę przed polem karnym gospodarzy, pewnie wbiegł między trzech rywali Kaiserslautern, wyminął ich i mocnym strzałem posłał piłkę do siatki. Tym samym Fortuna prowadzi do przerwy 1:0 i najprawdopodobniej wygra to spotkanie, ponieważ gospodarze od 25. minuty grają w osłabieniu z powodu czerwonej kartki, którą otrzymał Jean Zimmer.

Gola Dawida Kownackiego można obejrzeć pod tym linkiem.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Terzić przed kibicami Borussii Dortmund. Ta scena nawet z kamienia wycisnęłaby łzę [WIDEO]

W sumie Dawid Kownacki w bieżącym sezonie rozegrał 35 spotkań dla Fortuny Duesseldorf, w których strzelił 15 bramek i zanotował 10 asyst.