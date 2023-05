Kahn na koniec upokorzony przez Bayern. "Klub mi zabronił"

Bayern Monachium podchodził do ostatniej kolejki Bundesligi z dwoma punktami straty do prowadzącej Borussii Dortmund. Ostatecznie to on mógł się cieszyć z mistrzostwa Niemiec w jedenastym sezonie z rzędu po pokonaniu 2:1 FC Koeln. Gola na wagę tytułu strzelił Jamal Musiala w 89. minucie. Borussia Dortmund przegrywała 0:2 z Mainz po 24 minutach, ale zdołała doprowadzić do remisu w końcówce po golach Raphaela Guerreiro i Niklasa Suele. Finalnie po raz kolejny musiała obejść się smakiem.

Bayern zabronił Kahnowi świętować mistrzostwo. "Chciałbym być z Wami"

W końcówce spotkania niemieckie media zaczęły przekazywać informację, że Oliver Kahn i Hasan Salihamidzić zostali zwolnieni z funkcji prezesa oraz dyrektora sportowego. Po kilkudziesięciu minutach te wieści potwierdził sam klub. Następcą Kahna wybrano Jana-Christiana Dreesena, który do tej pory był wiceprezesem i dyrektorem ds. finansowych. Na decydującym meczu z FC Koeln obecny był Herbert Hainer i Hasan Salihamidzić. Klub tłumaczył absencję Kahna w loży przeziębieniem, o czym informowali niemieccy dziennikarze.

Po zakończeniu spotkania Kahn wydał komunikat w mediach społecznościowych, gratulując zespołowi zdobycia mistrzostwa Niemiec i tłumacząc swoją nieobecność na stadionie. "Niewiarygodne. Gratulacje chłopaki, zawsze Wam to powtarzałem, by dawać z siebie wszystko do końca i się nie poddawać. Jestem z Was dumny. Chciałbym świętować z Wami, ale nie mogę być wśród Was, bo klub mi tego zabronił. Z niecierpliwością czekam na kolejny sezon. Nie będziemy tylko mistrzami Niemiec po raz jedenasty. Świętujmy" - napisał na Twitterze.

Oliver Kahn dołączył do zarządu Bayernu Monachium w styczniu 2020 roku i do startu sezonu 21/22 był przygotowany do roli następcy Karla-Heinza Rummenigge, ówczesnego prezesa klubu. Wcześniej Kahn grał dla Bayernu przez 14 lat, wygrywając m.in. osiem mistrzostw Niemiec czy jeden puchar Ligi Mistrzów. Jedną z jego pierwszych decyzji w roli prezesa klubu z Bawarii było zatrudnienie Juliana Nagelsmanna w miejsce Hansiego Flicka.