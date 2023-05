Wielka czystka po cudzie w Dortmundzie. Najważniejsi ludzi klubu wyrzuceni

Decydująca kolejka Bundesligi kręciła się głównie wokół walki o mistrzostwo kraju. Przed sobotnimi spotkaniami bliżej sukcesu była Borussia Dortmund, która miała dwa punkty przewagi nad Bayernem Monachium. Finalnie Borussia na własne życzenie straciła szansę na przerwanie hegemonii najgroźniejszych rywali, remisując u siebie 2:2 z FSV Mainz.

Znacznie lepiej w ostatniej kolejce zaprezentowali się z kolei piłkarze Thomasa Tuchela. Bayern wygrał na wyjeździe 2:1 z FC Koeln, czym zapewnił sobie jedenasty tytuł mistrza Niemiec z rzędu. Choć Bawarczycy przedłużyli prymat w krajowych rozgrywkach, doszło do szokujących zmian w strukturach zespołu.

- Oliver Kahn został odwołany ze stanowiska dyrektora generalnego FC Bayern zaraz po zdobyciu tytułu. Dreesen będzie nowym prezesem klubu. Kahn nie był dziś obecny na finałowym meczu o tytuł pomiędzy FC Koeln a Bayernem - poinformował w mediach społecznościowych dziennikarz Fabrizio Romano.

Informacje te niemiecki dziennikarz Maximiliana Kocha. "Kahn i Salihamidzić odchodzą z Bayernu! Całkowicie nowy początek. Dreesen zastąpi Kahna na stanowisku prezesa. Wciąż poszukiwany jest następca Salihamidzicia. Hoeness, Rummenigge znów za sterami" - czytamy na Twitterze.

Decyzję o ich zwolnieniu podjęła rada nadzorcza klubu. Kahn został dyrektorem generalnym Bayernu 1 lipca 2021 roku. Tym samym były niemiecki bramkarz żegna się z klubem po niespełna dwóch latach współpracy. Jego miejsce zajmie Jan-Christian Dreesen, który od lat jest związany z drużyną z Monachium.

- Jan-Christian Dreesen wykonał znakomitą pracę dla FC Bayern w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Mieszka w FC Bayern, zna ten klub od podszewki i wie, co jest tutaj ważne. Bardzo się cieszymy, że przyjął to zadanie. Potrafi atakować, nie przyzwyczajając się do tego, a właśnie tego potrzebuje FC Bayern w obecnej sytuacji - stwierdził przewodniczący rady nadzorczej Herbert Hainer, cytowany przez "Bilda".

Prezes Bayernu krótko skomentował też zwolnienie Kahna. - Decyzja o oddzieleniu się od Olivera Kahna nie była łatwa dla rady nadzorczej. Niemniej jednak, w związku z ogólnym rozwojem, podjęliśmy decyzję o powołaniu nowego członka zarządu - podsumował.