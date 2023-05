Przewrót za przewrotem. Legenda przejechała się po Bayernie. I punktuje błędy

Bayern Monachium może stracić mistrzostwo Niemiec po raz pierwszy od sezonu 11/12 - wtedy przegrali rywalizację z Borussią Dortmund. Teraz zespół prowadzony przez Thomasa Tuchela przegrał 1:3 z RB Lipsk i stracił pozycję lidera ligi niemieckiej na kolejkę przed końcem sezonu. Wyprzedziła ich Borussia Dortmund po zwycięstwie 3:0 nad Augsburgiem. - Wszystkie decyzje zostały wtedy podjęte z wiedzą i przekonaniem, że robimy to dla dobra Bayernu - tak o zatrudnieniu Tuchela w trakcie sezonu mówił Hasan Salihamidzić, dyrektor sportowy klubu z Bawarii.

Matthaus krytkuje postawę Bayernu. I wylicza wydatki. "Ile jeszcze?"

Lothar Matthaus odniósł się do ostatnich miesięcy w wykonaniu Bayernu Monachium w felietonie dla niemieckiego Sky. Jego zdaniem sezon 22/23 w wykonaniu klubu z Bawarii jest wręcz katastrofalny. "Bramkarz jeździ na nartach, jeden kolega z drużyny bije drugiego, zła komunikacja na boisku i tak dalej. Nie można odnosić sukcesów w takiej sytuacji. Ta drużyna nie ma woli walki. Ani zawodnicy, ani zarząd nie spisali się dobrze. I słusznie udadzą się na wakacje z zerowym dorobkiem" - pisze były reprezentant Niemiec.

Później Matthaus odniósł się do plotek o możliwym zainwestowaniu wielkich pieniędzy przez Bayern i wyliczył, że cała defensywa kosztowała około 250 mln euro. "Gdy słyszę, że Bayern Monachium planuje radykalne zmiany i zainwestuje sporo pieniędzy, to zadaję sobie pytanie: ile jeszcze? Przecież pewien przewrót dopiero co się dokonał. Obrona w ostatnich latach kosztowała 250 mln euro. Z perspektywy czasu mogli zaoszczędzić sporo pieniędzy i dołożyć je do oferty dla Erlinga Haalanda" - uważa legenda Bayernu Monachium.

"Kiedy widzisz, że drużyna przestaje grać w piłkę po 30 minutach meczu z Lipskiem, to wiesz, że jest coś nie tak w tym zespole" - zaznacza Matthaus. We wcześniejszych fragmentach felietonu dla Sky zwrócił uwagę na to, że Thomas Tuchel też ponosi winę za tę sytuację w klubie, a przy okazji życzył, by Oliver Kahn pozostał na stanowisku prezesa Bayernu. "Wiem, jak to jest, gdy sukces nie przychodzi od razu. Nie chcę go tutaj krytykować. Jestem pewien, że po zakończeniu sezonu władze zadadzą mu wiele nieprzyjemnych pytań" - podsumował.

Bayern Monachium zagra ostatni mecz w tym sezonie w sobotę 27 maja o godz. 15:30, gdy zmierzy się na wyjeździe z FC Koeln. Równocześnie będzie rozgrywane spotkanie pomiędzy Borussią Dortmund a Mainz. Wtedy też dowiemy się, kto zostanie mistrzem Niemiec.