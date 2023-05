Media: Bayern szykuje sensacyjny transfer. Chcą gwiazdę giganta

Istnieje prawdopodobieństwo, że Bayern Monachium zakończy sezon bez chociaż jednego trofeum. Po odpadnięciu z Ligi Mistrzów i Pucharu Niemiec pogorszyła się sytuacja klubu w Bundeslidze. Zespół prowadzony przez Thomasa Tuchela przegrał 1:3 z RB Lipsk i spadł na drugie miejsce. Potknięcie Bayernu wykorzystała Borussia Dortmund, wygrywając 3:0 z Augsburgiem. Przed ostatnią kolejką BVB ma dwa punkty przewagi nad głównym rywalem w walce o tytuł. W międzyczasie Bayern pracuje nad wzmocnieniami przed kolejnym sezonem.

Bayern zaskoczy transferem? Może sprowadzić gwiazdę PSG

Niewykluczone, że Bayern Monachium poszuka nowego pomocnika w letnim oknie transferowym. Zgodnie z informacjami Floriana Plettenberga z niemieckiego Sky, jednym z głównych celów może być Declan Rice z West Hamu United. Władze Bayernu są przekonane do Anglika, a w negocjacje zaangażował się Thomas Tuchel. Problemem mogą okazać się wymagania finansowe West Hamu, który mógłby zainkasować za Rice'a 80 mln euro od Arsenalu. W związku z tym klub rozważa też inne opcje.

Niemiecki Sky podaje, że alternatywą dla Declana Rice'a miałby być Marco Verratti, występujący w Paris Saint-Germain. Włoch ma ważny kontrakt do czerwca 2026 roku, ale klub może rozważyć jego sprzedaż po wyraźnie słabszym sezonie, a dodatkowo miał do niego zastrzeżenia, gdy wrócił z nadwagą po przerwie spowodowanej mundialem. Florian Plettenberg uważa, że temat sprowadzenia Verrattiego był przedyskutowany przez władze Bayernu Monachium, ale uznano, że jego profil piłkarski jest bardzo podobny do Joshuy Kimmicha.

Sky twierdzi, że na liście życzeń pod kątem wzmocnienia linii pomocy Bayernu Monachium znalazł się też Mateo Kovacić z Chelsea, Adrien Rabiot z Juventusu i Frenkie De Jong z Barcelony. Plettenberg twierdzi, że bossowie Bayernu, w przeciwieństwie do Tuchela, nie są przekonani do Kovacicia. W przypadku Rabiota problemem są relacje Francuza z trenerem, a ruch powiązany z De Jongiem wydaje się nierealny. Na razie pewne jest, że od lipca tego roku nowym piłkarzem Bayernu będzie Konrad Laimer.

Bayern Monachium zagra w ostatnim meczu sezonu z FC Koeln - to spotkanie odbędzie się 27 maja o godz. 15:30. Z kolei Borussia Dortmund będzie rywalizować w tym samym terminie z Mainz.