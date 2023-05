Bayern popełnił błąd z Tuchelem? Salihamidzić reaguje po wpadce

Bayern Monachium może sobie bardzo mocno skomplikować walkę o mistrzostwo Niemiec. Zespół prowadzony przez Thomasa Tuchela prowadził 1:0 z RB Lipsk po golu Serge'a Gnabry'ego, natomiast ostatecznie przegrał 1:3. To oznacza, że Borussia Dortmund może zostać nowym liderem Bundesligi i odskoczyć na dwa punkty Bayernowi, jeśli pokona Augsburg na wyjeździe. W trakcie meczu z RB Lipsk kibice Bayernu zaczęli opuszczać Allianz Arenę, co wychwycił realizator transmisji.

Bayern nie żałuje zwolnienia Nagelsmanna? "Musieliśmy zareagować"

Po przegranym 1:3 spotkaniu z RB Lipsk bilans Thomasa Tuchela w Bayernie Monachium to pięć zwycięstw, dwa remisy oraz cztery porażki. Istnieje więc prawdopodobieństwo, że klub z Bawarii finalnie zakończy sezon bez żadnego trofeum. Hasan Salihamidzić, dyrektor sportowy Bayernu ocenił w rozmowie z niemieckim Sky, jak z perspektywy czasu ocenia decyzję o zmianie trenera w trakcie sezonu. - Wszystkie decyzje zostały podjęte z wiedzą i przekonaniem, że robimy to dla dobra Bayernu. Wykonuję swoją pracę 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu - rozpoczął.

- Zawsze staram się wszystko zrobić najlepiej. Jak przyjrzymy się, jaki zespół mieliśmy na starcie sezonu, to też jestem zaskoczony, że możemy nie wygrać żadnego pucharu w tym sezonie - dodał Salihamidzić. Potem wrócił jeszcze do zwolnienia Juliana Nagelsmanna, do którego doszło podczas marcowej przerwy na zgrupowania reprezentacji. - Przyglądaliśmy się Julianowi przez długi czas i byliśmy zdania, że musimy zareagować. Tuchel potrzebuje obozu przygotowawczego przed sezonem, po nim wszystko będzie lepsze - podsumował.

Gdyby Borussia Dortmund zdołała pokonać Augsburg, to Bayern Monachium będzie tracił dwa punkty do lidera. Zespół prowadzony przez Thomasa Tuchela zagra w ostatniej kolejce Bundesligi z FC Koeln. Z kolei BVB czeka rywalizacja z Mainz. Oba mecze odbędą się 27 maja o godz. 15:30.