Koszmar Bayernu Monachium! Przegrał kluczowy mecz. Borussia dwa kroki od mistrzostwa! [WIDEO]

Walka o tegoroczne mistrzostwo Niemiec wchodzi w decydującą fazę. Na dwie kolejki przed końcem sezonu liderem był Bayern Monachium, który o jeden punkt wyprzedzał Borussię Dortmund. W sobotę Bawarczycy zmierzyli się z RB Lipsk. Piłkarze Thomasa Tuchela wiedzieli, że nie mogą sobie pozwolić na wpadkę, jeśli myślą o tytule. Ostatecznie jednak zaliczyli katastrofalny występ, który może zaważyć na ich mistrzostwie.

Bayern Monachium na kolanach. O krok od straty mistrzostwa

Mecz lepiej rozpoczął się dla Bayernu. Już w 18. minucie znakomitą okazję miał Thomas Mueller, ale jego atak powstrzymał Janis Blaswich. To tylko napędziło Niemca, który w 25. minucie zaliczył asystę. Napastnik był w dobrej pozycji strzeleckiej, ale zauważył, że Serge Gnabry ma jeszcze większe szanse na bramkę. Podał więc do kolegi, a ten dobrze przyjął piłkę i pokonał bramkarza precyzyjnym strzałem blisko lewego słupka.

Później Bayern miał jeszcze kilka okazji do zdobycia gola, ale brakowało precyzji, co zemściło się na nich w drugiej połowie. Już w 65. minucie wyrównał Konrad Laimer. Austriak otrzymał futbolówkę w polu karnym, po czym bez zastanowienia uderzył tuż pod poprzeczką. Bramkarz nie miał w tej sytuacji żadnych szans.

Katastrofalna druga połowa. Kibice mieli dość

Gol dla Lipska dodał skrzydeł piłkarzom. W 75. minucie otrzymali oni kolejny prezent od rywali. Benjamin Pavard brutalnie sfaulował jednego z przeciwników, po czym sędzia podyktował rzut karny. Szansę na gola bez problemów zamienił Christopher Nkunku i RB Lipsk wyszedł na prowadzenie.

To był dopiero początek pecha Bayernu. W 85. minucie sędzia znów wskazał na jedenasty metr. Tym razem Noussair Mazraoui zagrał ręką w polu karnym. Do wykonania karnego podszedł Dominik Szoboszlai. Węgier oszukał Yanna Sommera i wbił piłkę w dolny lewy róg bramki.

Po tym golu Bawarczycy wyglądali na całkowicie rozbitych. O mały włos, a straciliby jeszcze jedną bramkę po kapitalnym strzale Emila Forsberga z doliczonego czasu gry. Futbolówka minęła jednak prawy słupek. Na fatalną grę Bayernu zareagowali kibice, którzy już przed końcem meczu zaczęli opuszczać trybuny Allianz Areny.

Bayern Monachium - RB Lipsk 1:3

Strzelcy: Serge Gnabry (25') - Konrad Laimer (64'), Christopher Nkunku (76'K), Dominik Szoboszlai (86'K).

Tym samym Bayern dość niespodziewanie przegrał aż 1:3 na własnym stadionie, czym skomplikował swoją sytuację w tabeli. Wprawdzie Bawarczycy utrzymali prowadzenie, ale już w niedzielę może się to zmienić. Wówczas swoje spotkanie rozegra Borussia, a jej rywalem będzie Augsburg. Jeśli ekipa Terzicia wygra, to odskoczy od Bayernu na dwa punkty, a do końca sezonu pozostanie już tylko jeden mecz.