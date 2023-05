Znamy pierwszego beniaminka Bundesligi. Powrót po sześciu latach. "Rozerwijmy miasto na strzępy!"

Ostatni raz SV Darmstadt w Bundeslidze grał w sezonie 2016/2017. Wówczas zespół z Hesji z dorobkiem 25 punktów zajął ostatnie miejsce w tabeli i spadł razem z Ingolstadtem. Mistrzem został Bayern Monachium na czele z Robertem Lewandowskim.

REKLAMA

Zobacz wideo Specjalny występ dla Lewandowskich! Bawili się i śpiewali pod sceną

Darmstadt pierwszym beniaminkiem. Reakcja piłkarzy bezcenna

Od 2021 roku drużynę Darmstadtu trenuje Niemiec Torsten Lieberknecht i to właśnie on dokonał długo wyczekiwanego awansu. Wcześniej najbliżej wejścia do Bundesligi zespół ten był w sezonie 2019/2020, gdy na koniec sezonu zajął piąte miejsce w tabeli.

Mistrzostwo 2. Bundesligi Darmstadt zdobył wygrywając 1:0 u siebie z Magdeburgiem. Gola zdobył najlepszy strzelec klubu w tym sezoniue, Phillip Tiet, który na koncie ma 12 trafień. Podczas fety na stadionie kibice wbiegli na murawę, aby świętować z piłkarzami, a Tiet powiedział do nich przez mikrofon - Jesteście najgorętszymi fanami. Rozerwijmy dziś to miasto na strzępy! - krzyknął niemiecki napastnik.

Lechia szykuje się już na I ligę. Sprowadza piłkarza z Wieczystej. To wielki talent

Jak pisze na Twitterze ekspert Viaplay, Marcin Borzęcki, Darmstadt w tym wieku w Bundeslidze grał tylko przez dwa lata, w okresie 2015-2017. Powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej będzie tym samym pierwszym sezonem Darmstadtu w Bundeslidze na nowym, przebudowanym stadionie.

Mecz Darmstadtu z Magdeburgiem otwierał 33. kolejkę. Do końca sezonu w 2. Bundeslidze pozostały jeszcze prawie wszystkie mecze tej kolejki, a także cała następna. Szanse na awans ma obecnie drugie Heidenheim (61 pkt) i trzecie HSV (60 pkt). Szanse przy sporym szczęściu może też mieć czwarte St. Pauli (57 pkt). Walka o Bundesligę będzie w związku z tym niezwykle emocjonująca.

18-latek z Ekstraklasy wierzy, że wygra Złotą Piłkę. Porównuje się do Lewandowskiego

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Przypomnijmy. Do Bundesligi bezpośrednio wchodzą dwie najlepsze drużyny drugiej klasy rozgrywkowej. Trzecia ma szansę na wejście z barażu, gdzie zagra z 16. zespołem Bundesligi. Wówczas jedni grają o awans, a drudzy o utrzymanie.