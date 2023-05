Ofensywa transferowa Katarczyków. Skusili gwiazdę zespołu reprezentanta Polski

Kluby piłkarskie z Bliskiego Wschodu mogą tego lata przeprowadzić potężną transferową ofensywę. Już teraz mamy swego rodzaju preludium. Pierwszy wielki transfer dopięło już katarskie Al-Sadd. Ściągnęło, występującego na co dzień w Bundeslidze, Paulo Otavio. Co na to zespoły z Arabii Saudyjskiej?

Fot. Hussein Sayed / AP Photo