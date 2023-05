Klose powiedział, co myśli o Lewandowskim. I zaczął go "obwiniać"

Zostały tylko dwie kolejki do końca sezonu Bundesligi. Wciąż jednak nie wiadomo, kto zostanie mistrzem Niemiec. Liderem po 32. kolejce jest Bayern Monachium z 68 punktami i ma punkt przewagi nad drugą Borussią Dortmund. Broniący tytułu Bayern zagra jeszcze z RB Lipsk (20.05) i FC Koeln (27.05), a BVB będzie rywalizować z Augsburgiem (21.05) oraz Mainz (27.05). To pierwszy sezon od dawna, w którym Robert Lewandowski nie biega na boiskach Bundesligi. Jego brak odbija się też na mniejszych liczbach napastników.

Klose "obwinia" Lewandowskiego o mniejszą rywalizację o króla strzelców Bundesligi. "Mniejsze liczby"

Miroslav Klose odniósł się do rywalizacji o tytuł króla strzelców Bundesligi w rozmowie z "Deutschen Presse-Agentur". Były reprezentant Niemiec postanowił nawiązać do Roberta Lewandowskiego i jego odejścia z Bayernu Monachium latem zeszłego roku. - Liczby napastników w tym sezonie stały się mniejsze po odejściu Roberta. Ale cieszę się co tydzień, bo jest to ekscytujący sezon w Bundeslidze, ale też w drugiej i trzeciej lidze. Nie liczę goli strzelanych przez poszczególnych zawodników - powiedział.

Robert Lewandowski przyzwyczaił nas do tego, że zwykle okazywał się najskuteczniejszym piłkarzem w Bundeslidze i strzelał wiele goli. Teraz najlepszym strzelcem ligi niemieckiej jest Niclas Fullkrug z Werderu Brema (16), a tuż za nim jest Randal Kolo Muani z Eintrachtu Frankfurt i Vincenzo Grifo z Freiburga (po 14). - Fullkrug jest ekscytującym napastnikiem. Bardzo go lubię. Niewielu graczy ma taki nos do zdobywania bramek i wykańczania akcji jak on - dodał Klose.

Ostatnim piłkarzem, który został najlepszym strzelcem Bundesligi, zdobywając mniej niż 20 bramek w trakcie całego sezonu był Alexander Meier, który strzelił 19 goli dla Eintrachtu Frankfurt w sezonie 14/15.

Zdaniem Miroslava Klose Robert Lewandowski jest napastnikiem kompletnym. - Robert ma wszystko. Obrońcy w ogóle nie są w stanie się do niego dostosować. Gra silnie głową, jest szybki, dobrze reaguje w grze kombinacyjnej, a dodatkowo świetnie potrafi wykończyć obiema nogami - podsumował. Klose miał okazję współpracować z Lewandowskim w Bayernie Monachium w sezonie 20/21, gdy był asystentem Hansiego Flicka.