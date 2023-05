Przełomowa decyzja Bayernu Monachium. Jest oficjalny komunikat. "Nie chcemy"

Bayern Monachium podjął przełomową decyzję i rozwiązał najmłodszą drużynę w akademii. Od teraz najmłodszy będzie zespół do lat jedenastu, a nie do lat siedmiu, jak miało to miejsce do tej pory. Władze Bayernu wytłumaczyły tę decyzję.

Tom Weller / AP