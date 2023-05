Wybierał między akrobatyką a piłką nożną. Idzie drogą Błaszczykowskiego. Polak podbija Bundesligę

- Idę podbijać Niemcy. Jestem charakterny, nie boję się wyzwań. Nie zakładam scenariusza, że coś się nie powiedzie - takimi słowami Jakub Kamiński żegnał się w 2022 roku z polską ligą na Gali Ekstraklasy, wieńczącej bardzo udany sezon dla Lecha Poznań i samego piłkarza, gdy udało się zdobyć mistrzostwo. 20-letni wówczas pomocnik przeniósł się do Wolfsburga, który zapłacił 10 mln euro, czyniąc go jednym z najdrożej sprzedanych zawodników w historii ligi. I od razu Kamiński podążył szlakiem, który wytyczyli mu m.in. Jakub Błaszczykowski, Jacek Krzynówek, Andrzej Juskowiak czy Krzysztof Nowak. Ten pierwszy jest zresztą jego idolem i punktem odniesienia.

REKLAMA

Zobacz wideo Sposób na patologię w polskiej piłce

W tym sezonie wciąż jest spore prawdopodobieństwo, że Wolfsburg awansuje do europejskich pucharów. Podopieczni Niko Kovaca zajmują szóste miejsce z 49 punktami, co daje im awans do play-off w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Walka o to miejsce będzie bardzo zacięta, a do rozegrania zostały dwie kolejki. Wolfsburga czeka rywalizacja z Freiburgiem i Herthą Berlin. Matematycznie w grze o LKE są jeszcze Bayer Leverkusen (49), Eintracht Frankfurt (46) i Mainz (45). Gdyby Wolfsburgowi udało się awansować, Kamiński może wkrótce pokazać się na europejskiej scenie. A jak radził sobie w pierwszym sezonie w Bundeslidze?

Tak Wolfsburg zaimponował Kamińskiemu. "Nic, tylko się rozwijać"

Potrzeba było pięciu miesięcy, by transfer Kamińskiego do Bundesligi się zmaterializował. Pierwsze wieści o Wolfsburgu pojawiały się w sierpniu 2021 roku, a transfer sfinalizowano w styczniu 2022. Niemców nie odstraszył fakt, że pierwsza oferta w wysokości 7 mln euro została błyskawicznie przez Lecha odrzucona. Warta podkreślenia jest determinacja Wolfsburga, który mimo zmian trenerów nieustannie zabiegał o Kamińskiego.

Gdy pojawiły się pierwsze informacje o transferze, zespół prowadził Mark van Bommel. Do końca sezonu 2021/22 za drużynę był odpowiedzialny Florian Kohfeldt, zapewniając jej utrzymanie. Potem pojawił się Kovac, wcześniej prowadzący Bayern Monachium czy AS Monaco. Poza tym Wolfsburg nie był jedynym klubem zainteresowanym Kamińskim. W mediach pojawiały się informacje o Borussii Dortmund, RB Lipsk czy wcześniej o Atalancie Bergamo.

- Nie ma co się rzucać od razu na tak głęboką wodę jak Lipsk czy Dortmund. Kuba wybrał mądrze, chce budować karierę krok po kroku. Prędzej bym nawet powiedział, że przeprowadzka do Wolfsburga była zbyt odważna, bo przed sezonem naprawdę można się było zastanawiać, czy przy tej konkurencji i oczekiwaniach wobec drużyny będzie grał - mówi Sport.pl Marcin Borzęcki, komentator Bundesligi w Viaplay.

- Już w sierpniu mocno nalegali, żebym do nich dołączył. Wówczas zaczęły się rozmowy, ale ostatecznie nie skończyły się transferem. Co mnie przekonało do Wolfsburga? To, że najbardziej byli konkretni. Nic, tylko się rozwijać - mówił Kamiński w rozmowie z "Przeglądem Sportowym", już po transferze. Władze Wolfsburga do Kamińskiego przekonała jego uniwersalność, szybkość, dynamika, dobra gra jeden na jednego i młody wiek.

I choć jeszcze kilka lat temu Kamiński musiał wybierać - czy akrobatyka, którą uprawiali jego rodzice, czy piłka nożna - teraz zbiera plony swojej pracy na trawiastym boisku.

Trener chciał oduczyć go przyzwyczajeń z Polski. Trudny start. "Dwa razy szybciej"

W przypadku transferów polskich piłkarzy zagranicę często pojawia się wątek tego, że po odejściu z ekstraklasy są oni kompletnie nieprzygotowani pod obciążenia i standardy panujące w większych klubach. Nie inaczej było z Kamińskim, który po okresie przygotowawczym mówił otwarcie o tym, że zderzył się w Niemczech z zupełnie innym poziomem intensywności i musiał znacznie szybciej podejmować decyzje na boisku. - Wszystko dzieje się w sprincie, dwa razy szybciej w porównaniu do polskiej ligi - mówił na początku sezonu.

Otwarcie swoje zastrzeżenia do postawy Polaka wygłaszał też trener Kovac, mówiąc o wielu złych nawykach w polskim systemie szkolenia. - Jakub musi szybko zlikwidować te wszystkie przywary, które pewnie nabył jeszcze w wieku juniorskim - tłumaczył w rozmowie z Viaplay. Kamiński okazał się pojętnym uczniem i szybko dostosował się do realiów Bundesligi. Niech o tym najlepiej świadczy fakt, że w debiutanckim sezonie już zagrał ponad 2000 minut we wszystkich rozgrywkach, co na początku nie udawało się m.in. Robertowi Lewandowskiemu czy Łukaszowi Piszczkowi.

Za czasów gry w Lechu można było zaobserwować, że Kamiński lubi schodzić po piłkę bliżej środka pola i czuje się w tym najlepiej. W Wolfsburgu o tym mowy być już nie może. Tam głównie szuka przestrzeni i wychodzi do gry na wolne pole. - Trener Kovac zwraca uwagę przede wszystkim na atakowanie i wypełnianie przestrzeni. Najlepsze drużyny na świecie czasami grają dłuższym podaniem, bo mają z przodu zawodników zdolnych do pościgania się z rywalem - tłumaczył.

Kamiński znaczy wszechstronność. I w Lechu, i w Wolfsburgu

Może statystyki Kamińskiego w Wolfsburgu nie powalają na kolana - po 31 meczach ma cztery gole i trzy asysty - ale Polak jest chwalony za swoje zaangażowanie oraz wszechstronność. Początek nie był najlepszy w jego wykonaniu, natomiast stopniowo miał coraz ważniejszą rolę i czuł się bardziej swobodnie. Gra na obu skrzydłach, obu wahadłach czy w środku pola. W meczu z Bayerem Leverkusen (0:0) Kovac ustawił Kamińskiego na prawej obronie i ten też się tam sprawdził. Choć to nie było dla niego zaskoczeniem, bo już tak grał w Lechu za czasów Dariusza Żurawia. Kamiński po paru miesiącach stał się prawdziwą maszyną, co lubi podkreślać w wywiadach.

Przy niektórych zawodnikach bywa tak, że kibice czy eksperci uznają wszechstronność za wadę i twierdzą, że jeśli może grać na kilku pozycjach, to nie nadaje się w pełni na żadną z nich. U Kamińskiego jest to zaleta. - Występy na innych pozycjach to były incydenty, więc specjalnie bym się tym nie martwił. Lwią część meczów Kamiński zagrał albo na lewym skrzydle, albo na lewym wahadle, więc trzymał się swojej strony, jego ustawienie było tylko korygowane w zależności od ustawienia zespołu. W tej chwili to raczej mocna strona, a nie problem - dodaje Borzęcki.

Kamińskiego w mediach chwali m.in. Joerg Schmadtke, dyrektor zarządzający w Wolfsburgu. - Jest coraz lepszy z każdym kolejnym tygodniem. To, jak pracuje dla zespołu, także w obronie, czyni go niezwykle cennym dla zespołu. Ma jeszcze duży potencjał do rozwoju - komentował działacz. - Kamiński jest mocny mentalnie, a także ogromnie zaangażowany. Wnosi dynamikę, szybkość i atletyzm oraz imponuje siłą biegową - dodawał Marcel Schafer, dyrektor sportowy.

- Jestem elastyczny i mogę grać na wielu pozycjach. Ale chcę w kolejnym sezonie mieć więcej goli i asyst - komentował Polak po przegranym 2:4 meczu z Bayernem Monachium. I to jest jeden z celów Kamińskiego na przyszły sezon. Ma mu w tym pomóc naszyjnik z literką "J", który wcześniej należał do jego mamy Jolanty. Po jej śmierci w ten sposób czuje się z nią połączony. - To daje mi siłę - tłumaczył w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Kamiński zachwycił w Bundeslidze. "Poradził sobie niemal bezboleśnie"

Sam Kamiński wie, że jego statystyki bramek i asyst nie są najlepsze i jest tu pole do poprawy. A jak całościowo można ocenić sezon w jego wykonaniu? - Był dobry, a nawet bardzo dobry. Polacy mają zwykle duży problem z przeskokiem między ekstraklasą a topową zachodnią ligą, a on z tym poradził sobie niemal bezboleśnie. Nie znał języka, nie był gotowy fizycznie, a trafił pod skrzydła bardzo wymagającego trenera i do niezwykle jakościowej drużyny, w której konkurencja, zwłaszcza na pozycjach ofensywnych, jest potężna - zauważa Borzęcki.

- Kamiński ma w dorobku aż siedem asyst drugiego stopnia - zwraca uwagę komentator Viaplay. - Ktoś może bagatelizować tę statystykę, ale moim zdaniem jest bardzo istotna, bo w tych akcjach jego podanie poprzedzające bezpośrednią asystę było zazwyczaj trudniejsze i znacznie bardziej istotne dla losów akcji niż już sama asysta - dodaje. Jakie plusy można zapisać przy Kamińskim po pierwszym sezonie w Niemczech? - Zdecydowanie najmocniej rozwinął się w sferze gry defensywnej. Prezentuje się bardzo dobrze w tym aspekcie. To wynika z oczekiwań Kovaca, który chce, by Kamiński swoją bardziej bezpieczną grą równoważył znacznie bardziej ofensywnie grające prawe skrzydło. I w tym wygląda świetnie - zaznacza Borzęcki.

Kamiński nie ustrzegł się też błędów czy pewnych mankamentów w swojej grze. O czym konkretnie mowa? - Jest pole do poprawy w ataku. Czasem brakuje mu jeszcze odwagi, nonszalancji, łamania schematów. Natomiast i tak wiosna jest u niego na tej płaszczyźnie lepsza niż jesień, więc widać progres - podsumowuje dziennikarz Viaplay, podkreślając, że Polak mógłby znaleźć się w czołowej piątce piłkarzy Wolfsburga na koniec sezonu.

Przykład Kamińskiego pokazuje, że Polacy mogą być gotowi na przeskok z ekstraklasy i będą w stanie podbijać topowe zachodnie ligi. To też może nastrajać pozytywnie Michała Skórasia z Lecha, który od początku lipca będzie piłkarzem belgijskiego Club Brugge i będzie musiał dostosować się do nowych warunków. Tak jak Kamiński był stawiany po transferze zawodnikom akademii Lecha za przykład ambicji i determinacji, tak teraz może być przykładem dla utalentowanych ligowców, jak wejść do mocnej ligi, notować coraz to lepsze występy, mając wciąż spory margines do rozwoju.