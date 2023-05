Kolejna gwiazda mówi dość. Chce iść śladem Lewandowskiego

Według informacji "Mundo Deportivo" piłkarz Bayernu jest niezadowolony ze swojej pozycji w zespole. W tym sezonie zagrał w 17 meczach Bundesligi, ale tylko w dziewięciu od pierwszej minuty. Mazraouiemu w ustabilizowaniu formy nie pomogła kontuzja, przez którą stracił początek rundy wiosennej. Zawodnik miał już przekazać swoim agentom chęć o odejściu.

Mazraoui naciska na transfer do Barcelony. Dołączy do Lewandowskiego?

Piłkarz marokańskiej reprezentacji chciałby trafić do Barcelony, która poszukuje prawego obrońcy. Kataloński klub miał być nim zainteresowany już w zeszłym roku, dodatkową zaletą był fakt, że Mazraoui odchodził z Ajaxu za darmo, ale wtedy był już dogadany z Bayernem Monachium. Zamiast niego Barcelona ściągnęła Hectora Bellerina, ale ten nie umiał przekonać do siebie Xaviego i już zimą odszedł do Sportingu.

Z informacji, które mają zarządzający Barceloną, wynika, że Mazraoui jest zdecydowany na przejście do katalońskiego klubu. Umowa Marokańczyka z Bayernem obowiązuje jednak aż do 2026 roku, więc Barcelona albo musiałaby zapłacić, albo liczyć na wypożyczenie. Może też liczyć na to, że zawodnik zrobi wszystko, żeby Bayern sam chciał go sprzedać Barcelonie.

Mazraoui weźmie przykład z Lewandowskiego?

Reprezentant Polski był w podobnej sytuacji, ale po tym jak uparł się na transfer do Barcelony, Bayern postanowił w końcu go sprzedać. Trwająca kilka tygodni medialna przepychanka zakończyła się transferem Lewandowskiego za kwotę około 45 milionów euro. Oczywiście Mazraoui nie ma aż takiego medialnego przebicia jak Polak, a jego umowa obowiązuje jeszcze trzy lata, ale może próbować podobnych metod. Niewykluczone, że wywalczyłby przynajmniej wypożyczenie.

Robert Lewandowski po transferze do Barcelony zapewnił już sobie mistrzostwo, a wiele wskazuje, że zdobędzie też tytuł króla strzelców. Nie umknęło to niemieckim mediom, które wykorzystały tę sytuację do wbicia szpilki w Bayern. Czy w przyszłym sezonie do Polaka dołączy Noussair Mazraoui? To najbardziej zależy od Bayernu i zaangażowania Marokańczyka w walce o transfer.