Następca Lewandowskiego na wylocie z Bayernu. Szybko poszło

Latem na Allianz Arena doszło do sporych zmian w ofensywnie, na skutek których Monachium opuścił Robert Lewandowski, a zakontraktowany został Sadio Mane. Senegalczyk przybył z Liverpoolu i kosztował 32 miliony euro. Po ledwie roku spędzonym w Bawarii 31-latek ma opuścić klub, mimo kontraktu do czerwca 2025 roku.

Sadio Mane na szczycie listy kandydatów do opuszczenia Bayern

Dziennikarz "Sky Sports" Florian Plettenberg poinformował, że Sadio Mane znajduje się na szczycie listy zawodników wytypowanych do opuszczenia Bayernu Monachium w letnim oknie transferowym. Senegalczyk ma wysoką pensję, więc najbardziej prawdopodobnym kierunku jest powrót do Premier League.

31-latek przez długie lata grał na angielskich boiskach. W 2014 roku trafił do Southampton, aby dwa lata później przenieść się do Liverpoolu, z którego odszedł latem 2022 roku do Bayernu Monachium. W stolicy Bawarii pierwsze pół roku miał jeszcze przyzwoite. Zdobył jedenaście bramek i zanotował cztery asysty. Zdecydowanie gorzej radzi sobie wiosną, podczas której tylko raz trafił do siatki.

W dodatku doszły problemy pozaboiskowe. Po porażce 0:3 z Manchesterem City w Lidze Mistrzów uderzył kolegę z zespołu Leroy'a Sane. Po tym zdarzeniu, według informacji "Sport Bild", Mane został odseparowany od drużyny.

Latem w Bayernie szykują się spore zmiany, gdyż Bawarczycy będą poszukiwać środkowego napastnika. Nie będzie to jednak proste, gdyż kandydat numer jeden, Victor Osimhen z Napoli, najprawdopodobniej okaże się za drogi i władze klubu będą musiały zdecydować się na inną opcję. Wciąż nie jest pewne, że nowi zawodnicy będą trafiać do mistrza Niemiec, gdyż Bayern na dwie kolejki przed końcem sezonu ma tylko jeden punkt przewagi nad Borussią Dortmund. Podopieczni Thomasa Tuchela zmierzą się jeszcze z RB Lipsk u siebie oraz z FC Koeln na wyjeździe.